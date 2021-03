Oroscopo Gemelli domani 3 marzo 2021

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo di domani 3 marzo 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): un collega vi ostacola



Oroscopo Gemelli domani 3 marzo: umore

Potreste aver pianificato la giornata nel minimo dettaglio, ma snodarsi in modo completamente diverso. Evitate di preoccuparvi nel caso alcune interruzioni vi costringeranno a fare una corsa all’ultimo minuto per affrontare una situazione complicata. Può essere fastidioso, non c’è dubbio, ma alla fine potrebbe emergere qualcosa di positivo.

Al contempo, potreste inalberarvi, arrabbiarvi riguardo a una decisione presa da altri e che non va nella direzione da voi desiderata, oppure scoprirete che un collega vi sta ostacolando. Aggiungiamo che il fatto non vi scoraggerà anzi, diventerete ancor più combattivi. Già avvertite le energiche vibrazioni di Marte che domani entrerà nel vostro segno.

Oroscopo Gemelli di domani 3 marzo: amore

In coppia: un po’ troppo impulsivi. Fate attenzione a non sorprendere negativamente il partner con reazioni imprevedibili.

Soli: siete entusiasti, socievoli, intraprendenti in ogni caso occhio: l’ottimismo potrebbe portarvi a esagerare.