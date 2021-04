Oroscopo del 3 aprile 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): difendere le vostre idee

Oroscopo Ariete umore

I pianeti puntano i riflettori sulle vostre ambizioni e sarete molto concentrati sul progresso lavorativo, sul prossimo passo da compiere per ottenerlo. E’ probabile che in questo momento vi sentiate estremamente limitati o costretti a svolgere alcuni compiti e non è escluso che nascano problemi con il boss che non accetta la vostra visione della situazione o volutamente ignora le vostre esigenze professionali.

Potrebbe esserci una conversazione carica di tensione e dovrete difendere voi stessi, le vostre idee. Siate forti.

Oroscopo di Ariete 3 aprile amore

In coppia: rischiate di perdere la calma, di inalberarvi per delle sciocchezze. Controllate il malumore e non scatenate tensioni.

Soli: il fascino non vi manca davvero ma siete poco disposti alla conquista. E se invece vi lanciaste?

Oroscopo di domani 3 aprile 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): fine settimana impegnativo

Oroscopo sabato Leone umore

Fine settimana in cui sarete molto impegnati ma potrete riprendere il controllo della lista di cose da fare, liberarvi di quelle piccole questioni e sentirvi bene. Liquiderete tutto ciò che si trascina da qualche giorno e vi infastidisce e che siete comunque obbligati a fare.

Potrebbe trattarsi di qualcosa riguardante la casa oppure terminare un lavoro o, ancora, dare una mano a una persona. E’ chiaro che non avrete il tempo di rilassarvi facendo sport o una lunga passeggiata nel verde.

Oroscopo sabato Leone amore

In coppia: pronti a fare grandi dichiarazioni d’amore, cosa che ovviamente farà molto piacere al partner.

Soli: che giornatina… di buonumore ma anche un po’ nervosi, con la voglia di incontrare ma nemmeno troppo. Decidete voi.

Oroscopo 3 aprile 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): pronti a concentrarvi sul futuro

Oroscopo 3 aprile Sagittario: umore

C’è un importante cambiamento nel modo di pensare: dopo settimane in cui avete rimuginato sul passato siete pronti a concentrarvi sul futuro! Il prossimo arrivo di Mercurio in Ariete – domani 4 – verrà in vostro soccorso e vi libererete di un carico mentale che ultimamente è stato pesante.

E’ possibile che familiari, amici o colleghi, hanno contato un po’ troppo su di voi, su ciò che potevate dire loro, i consigli che potevate dare. Il che ha comportato dover analizzare e capire senza superficialità i loro problemi.

Oroscopo Sagittario 3 aprile: amore

In coppia: prima di parlare, pensateci cento volte! In seguito potreste pentirvi di quanto detto al partner.

Soli: prudenza quando comunicate, potreste scrivere o dire cose poco piacevoli. E non è il massimo per conquistare.

