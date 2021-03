Oroscopo Sagittario domani 4 marzo 2021: l’Oroscopo di Domani per il segno del Sagittario

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo 4 marzo 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): misurare le parole

Oroscopo 4 marzo Sagittario: umore

Marte in Gemelli, fino al 23 aprile si oppone al vostro Sole: calma, quando vi esprimete misurate le parole, siate concilianti, diplomatici, soprattutto in presenza di un rapporto di forza. In generale, durante il transito le vostre parole avranno un impatto più forte di quanto pensiate, anche nel caso voleste di essere d’aiuto.

Potreste dire qualcosa nel tentativo di rassicurare ma, seppure senza intenzione, esprimervi in modo sbagliato e causare turbamento. Il pianeta rosso, al contempo attiverà il progresso di accordi e negoziati rimasti in sospeso. Prima di firmare, occhio ai dettagli e chiedete ciò che ritenete di meritare!

Oroscopo Sagittario 4 marzo: amore

In coppia: alti e bassi d’umore che potrebbero avere ripercussioni poco piacevoli sulla relazione.

Soli: sembrate poco ricettivi ai corteggiamenti di alcune persone. Forse non avete più fiducia negli altri?