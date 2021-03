Oroscopo Sagittario domani 5 marzo 2021: l’Oroscopo di Domani per il segno del Sagittario

Oroscopo 5 marzo 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): tensioni nelle relazioni

Oroscopo 5 marzo Sagittario: umore

La Luna sosterà nel vostro segno fino a sabato sera e oggi è in dissonanza con Marte in Gemelli. Attenzione, rischiate di attribuire a una persona delle cattive intenzioni e sarete convinti di non sbagliare. Improvvisamente ce l’avrete con l’altro/a ma non affronterete la questione.

Anzi, terrete alla lontana la persona. In realtà, che si tratti di un familiare, un amico o un collega, sarà qualcuno su cui scaricare il vostro malumore. Aggiungiamo che le preoccupazioni per la sicurezza o le finanze potrebbero essere alla base di tensioni in alcune relazioni ma soffermarvi sarà una perdita di tempo ed energie.

Oroscopo Sagittario 5 marzo: amore

In coppia:avrete difficoltà a gestire le tensioni presenti già da qualche giorno. Non è il momento di parlare di questioni importanti.

Soli: la tendenza odierna è mettere tutto in discussione, non sapere bene come muovervi. Non torturatevi inutilmente.