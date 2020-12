Oroscopo Toro, Vergine e Capricorno di domani domenica 20 dicembre 2020

Oroscopo di domenica 20 dicembre, cosa dicono gli astri per i segni di Terra, Toro, Vergine, Capricorno. In evidenza Toro (belle soddisfazioni) e Vergine (molto determinati).

Oroscopo del 20 dicembre, gli astri segnalano al Toro che avrete belle soddisfazioni ma dovete avere pazienza e alla Vergine che non vi fermerà niente e nessuno.

Oroscopo 20 dicembre 2020 Toro (22 aprile-20 maggio): punterete in alto.



Oroscopo Toro umore

Dopo Saturno, anche Giove entra in Acquario dove sosterà per buona parte del 2021. Avrete delle belle soddisfazioni ma dovrete sviluppare pazienza. Sarete orgogliosi dei risultati che otterrete nel lavoro, nella carriera e sarete spinti a puntare ancora più in alto.

Potreste ricoprire un ruolo di maggior prestigio o ricevere una promozione oppure più semplicemente l’attività che svolgete vi sembrerà più piacevole. Status e reputazione, annuncia l’oroscopo, potrebbero cambiare in meglio! Se avete perso l’impiego o siete sul punto di perderlo ne troverete un altro.

Oroscopo toro amore

In coppia: l’umore del partner oggi potrebbe non essere al top ma voi riuscirete a farlo/a sorridere.

Soli: determinati, se vi piace una persona la corteggerete a tutto spiano. E se non corrisponde passerete a un’altra.

Oroscopo 20 dicembre Vergine 2020 (24 agosto-23 settembre): non vi fermerà niente e nessuno.

Oroscopo vergine umore

Giove entra in Acquario, dove sosterà per buona parte del 20211. Il pianeta vi regala dinamismo, quando si tratterà di progredire nel lavoro o raggiungere degli obbietti, soddisfare le ambizioni personali, non vi fermerà niente e nessuno. E punterete sempre in alto! Sarete più produttivi del solito.

E’ pur vero che non otterrete tutto con uno schioccar di dita e voi sarete impazienti. Avrete molte opportunità, annuncia l’oroscopo, per migliorare la vita in generale e il quotidiano non vi annoierà, vi regalerà soddisfazione, vi sentirete realizzati.

Oroscopo vergine amore

In coppia: con il partner non parlerete in modo chiaro ma è arrivato il momento di capire bene cosa volete veramente.

Soli: avreste voglia di uscire, conoscere nuove persone ma qualcosa vi frena. La poca sicurezza in voi stessi?

Oroscopo 20 dicembre 2020 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): la possibilità di aumentare i guadagni.

Oroscopo capricorno umore

Giove esce dal vostro segno e sosterà in Acquario per buona parte del 2021. Il pianeta a voi parla di denaro, dei beni in generale. Potreste ad esempio, pensare di acquistare una casa, un terreno o, potendo, investire in qualcosa di nuovo, collegato ai social o alla tecnologia.

In questo caso, tenete presente che sarà un ottimo investimento. L’oroscopo annuncia che potrebbero esserci entrate impreviste o avere la possibilità di guadagnare di più. Lavorare sodo e pensare fuori dagli schemi sarà d’aiuto a migliorare il budget.

Oroscopo capricorno amore

In coppia:il vostro è amore con la A maiuscola! A unirvi è una grande complicità e non ultimo, l’attrazione.

Soli: altro che distaccati, freddi e rigidi! Oggi utilizzate alla grande il fascino e farete conquiste.

