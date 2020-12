Oroscopo Venerdi 18 dicembre 2020: previsioni oroscopo 18 Dicembre Ariete, Leone, Sagittario

Oroscopo di venerdì 18 dicembre 2020 per Ariete, Leone e Saggittario, cosa dicono gli astri per i segni di Fuoco?. Ariete, Leone, Sagittario. In evidenza Leone (cercate di essere elastici) e Sagittario (non sottovalutate le vostre capacità)

Oroscopo del 18 dicembre, gli astri dicono al Leone di non voler imporre a tutti i costi la propria volontà e al Sagittario di credere in voi stessi.

Oroscopo Venerdi 18 dicembre 2020 Ariete (21 marzo-21 aprile):

Con quattro pianeti in segni di Fuoco sarete pronti a lanciarvi e ancora più desiderosi di affrontare alcune sfide che vi aiuteranno a esprimere al massimo il vostro potenziale. Mentre il Sole si congiunge a Mercurio, a incuriosirvi potrebbe essere qualcosa di nuovo ed entusiasmante che, oltretutto, potrebbe cambiare le carte in tavola.

L’oroscopo annuncia che le forti vibrazioni planetarie vi spingono a capire e gestire le insicurezze. Avete fascino da vendere e buona parte consiste nel fatto che siete aperti e disponibili a comunicare.

In coppia: tutto va a gonfie vele e sorprenderete il partner proponendo dei progetti a due. Andate nella stessa direzione.

Soli: approfitterete del vostro status e del fascino per testare il vostro potere di seduzione. Flirtare doperà l’ego!

Oroscopo 18 Venerdi dicembre 2020 Leone (23 luglio-23 agosto): imporre la vostra volontà a tutti i costi.

Cercate di essere elastici, gentili nei confronti di chi vi circonda. Potreste voler imporre la vostra volontà a tutti i costi e sembrare egoisti, che non teniate in considerazione la sensibilità degli altri. Volete o no che gli altri vi rispettino? L’oroscopo a voi consiglia di rilassarvi e godervi la vita e migliorare le amicizie!

Più in generale, l’istinto – oggi molto forte – vi permetterà di superare un eventuale ostacolo. Di qualsiasi situazione si tratti, siete ben armati per non lasciarvi abbindolare e per muovervi nella direzione giusta.

In coppia: insieme al partner, con cui siete felici, vi proiettate verso il futuro. In vista il matrimonio?

Soli: nessuno può resistere al vostro fascino, siete magnetici! La solitudine sta per terminare.

Oroscopo di Venerdi 18 dicembre 2020 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): non sottovalutate le vostre capacità.

In questo momento probabilmente sperate che un sogno diventi realtà, sebbene sia parecchio lontano dai vostri soliti programmi e progetti. Ma è qualcosa a cui davvero aspirate. L’oroscopo annuncia di non sottovalutare la vostra capacità di renderlo possibile, anche se è evidente che dovrete essere il più possibile realistici.

Tenete presente che oggi avrete di fronte interlocutori attenti, disponibili e pronti a capire e adottare le vostre idee. Ora sapete precisamente ciò che volete, quale direzione imboccare e, in generale, sicuri delle vostre scelte.

In coppia: emozioni e sentimenti sono forti, vanno di pari passo con l’attaccamento al partner.

Soli: aprite gli occhi: sotto la maschera dell’amicizia una persona prova attrazione e amore!

