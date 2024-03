Oroscopo Acquario, settimana 17-23 marzo 2024, stabilità finanziaria, mantieni la calma anche nelle ore di tensione.

Acquario – (dal 20 gennaio al 18 febbraio)

Oroscopo dell’Amore dell’Acquario di questa settimana

Mantieni le distanze dalle colleghe perché potrebbero emergere piccoli pettegolezzi che possono anche avere un impatto sulla tua vita amorosa. Sii aperto nella comunicazione e questo renderà le relazioni fruttuose. Alcune storie d’amore che erano sull’orlo della rottura torneranno alla normalità entro la metà della settimana. Affronta ogni problema legato all’amore con un atteggiamento positivo e vedrai la differenza.

Oroscopo del lavoro dell’ Acquario questa settimana

Cerca opportunità per mostrare il tuo coraggio in ufficio. Nuove opportunità comportano responsabilità e il tuo successo risiede nel massimo utilizzo. Potresti aspettarti un aumento nello stato del lavoro. I dipendenti junior devono lavorare duro per essere i preferiti degli senior. Chi cerca opportunità all’estero avrà successo. Gli studenti supereranno i concorsi e anche gli uomini d’affari stipuleranno nuovi accordi di partnership.

Oroscopo dei soldi per l’Acquario questa settimana

Nessun grosso problema di denaro ti disturberà. La ricchezza affluirà poiché vedrai anche buoni rendimenti da un investimento precedente. Tutte le quote pendenti verranno cancellate. Prendi l’aiuto di un esperto finanziario per gestire i fondi. Questa settimana è buona per fare investimenti nel commercio azionario e negli affari speculativi. Gli imprenditori riceveranno fondi e l’espansione dell’attività non sarà più una sfida. Puoi anche prendere in considerazione l’acquisto di una proprietà o di un veicolo questa settimana.

Oroscopo della salute dell’Acquario questa settimana Potresti sviluppare problemi cardiaci che necessiteranno di cure mediche immediate. Le infezioni minori legate alla respirazione costituiranno una preoccupazione per gli anziani. Le femmine Toro incinte dovrebbero evitare di viaggiare su terreni collinari. Rinuncia alle bevande gassate malsane e sostituiscile con bevande salutari, soprattutto succhi di frutta freschi. Alcuni nativi dell’Acquario potrebbero lamentare insonnia, acidità e problemi di digestione nella seconda parte della settimana. Puoi anche iscriverti a una palestra o a un corso di yoga.