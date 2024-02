Oroscopo settimanale Bilancia, 18-24 febbraio 2024, saranno gìiorni gratificanti.

Amore per la Bilancia

La tua vita romantica vedrà grandi sfide questa settimana. Fai attenzione a non insultare personalmente l’amante. Non perdere la pazienza perché potrebbe portare a gravi conseguenze. Alcune relazioni amorose possono diventare tossiche e devi stare attento a uscirne. I single della Bilancia si innamoreranno. Una persona speciale entrerà nella tua vita mentre viaggi o mentre partecipi ad eventi. Porta il tuo partner in vacanza o regala regali a sorpresa. Evita scontri di ogni tipo e assicurati che nessuno scontro vada oltre il controllo.k

Oroscopo per il lavoro della Bilancia

Mostrare il potenziale sul posto di lavoro. Nella seconda parte della settimana si verificheranno piccoli intoppi legati alla produttività. Assicurati di mantenere un rapporto armonioso con colleghi e clienti. Gli studenti supereranno gli esami e alcuni verranno ammessi anche in università straniere. Alcuni uomini d’affari avranno la fortuna di risolvere i problemi con le autorità.

È saggio fare attenzione quando si firmano nuove partnership questa settimana. Potresti anche aspettarti apprezzamento da parte dei clienti, soprattutto quando ti occupi di finanza, vendite offshore e assistenza sanitaria.

Oroscopo dei soldi per la Bilancia

Trascorri una settimana produttiva in termini di denaro. Il lavoro porterà un buon reddito. Potresti spendere per acquisti di lusso mentre alcuni Bilancia potrebbero aver bisogno di spendere per esigenze mediche. Una celebrazione in famiglia richiederà anche che tu spenda soldi. Potresti pensare di fare alcuni investimenti adeguati.

Oroscopo della salute della Bilancia

I Bilancia con problemi cardiaci devono stare attenti a non sviluppare complicazioni. Evita sia alcol che tabacco e concentrati anche sulla dieta. Sebbene sia fondamentale evitare il cibo spazzatura e le bevande gassate, anche l’esercizio fisico è fondamentale per mantenere uno stile di vita sano. Se pianifichi un viaggio, prova ad andare in posti che ti facciano sentire più rilassato e ringiovanito.