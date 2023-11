Oroscopo della settimana dal 26 novembre al 2 dicembre 2023 per tutti i 12 segni dello zodiaco: ariete, toro, gemelli, cancro, leone, vergine, bilancia, scorpione, sagittario, capricorno, acquario, pesci.

È la settimana della Luna Piena, il cui effetto si concentra sulle dinamiche relazionali che vogliamo cambiare in meglio.

Ariete

21 marzo – 20 aprile

Un felice risultato professionale sostenuto dal romanticismo rende la tua settimana fantastica. La tua situazione finanziaria è intatta. Avrai anche una buona salute esente da disturbi.

La vita romantica sarà buona e questo contribuisce alla felicità. Fai attenzione al posto di lavoro e assumi nuove responsabilità. Anche se questa settimana non ci saranno problemi finanziari, anche la tua salute medica sarà in buone condizioni.

Oroscopo dell’amore per l’Ariete

Una settimana creativa ti aspetta. Preparati a incontrare qualcuno di speciale. Ciò potrebbe accadere nella prima parte della settimana. Puoi avvicinarti alla persona nella seconda parte per proporre e ottenere un feedback positivo.

Secondo l’oroscopo, questa settimana è buona per combinare il matrimonio. Potresti anche prendere in considerazione la possibilità di prendere decisioni cruciali legate all’amore. Alcune donne Ariete sposate concepiranno durante questa settimana. Dovresti evitare discussioni e conflitti.

Oroscopo della carriera Ariete

Considera l’idea di trasferirti in una nuova organizzazione e le interviste verranno risolte senza troppe difficoltà. La prima parte della settimana è ideale anche per lanciare un nuovo progetto o assumere un nuovo incarico.

Alcuni nativi dell’Ariete viaggeranno questa settimana per motivi di lavoro. Politici, pittori, autori, chef, avvocati e storici riceveranno riconoscimenti mentre banchieri e contabili trasferiranno i loro posti di lavoro. Gli uomini d’affari possono lanciare con sicurezza nuove iniziative e il successo seguirà.

Oroscopo dei soldi per l’Ariete

Ci sarà prosperità nella vita questa settimana e questo ti darà l’opportunità di utilizzare in modo intelligente la finanza. Anche se dovresti prestare dei soldi a un fratello, ne hai abbastanza per investire nel mercato azionario.

Questa settimana è produttiva in termini di affari e i rendimenti ti aiuteranno ad acquistare una nuova casa o un’automobile. Potresti anche considerare di donare soldi in beneficenza nella prima parte della settimana.

Oroscopo della salute dell’Ariete

Nessuna malattia grave ti disturberà. Inoltre, potresti anche ottenere sollievo da alcuni problemi di salute. Esercitati regolarmente poiché i programmi di fitness porteranno la tua energia al livello successivo. Potresti provare dolore alla gola.

Questa settimana è buona anche per smettere sia di bere alcolici sia di fumare. Evitare di guidare ad alta velocità e seguire anche tutte le regole del traffico mentre si è sulla strada.

Toro

21 aprile – 21 maggio

I nostri errori portano con sé il potenziale per innescare un cambiamento che ci rende più felici. In questa settimana di luna piena, se elementi del tuo mondo sembrano fuori dal tuo controllo, è una buona cosa. C’è magia nella follia.



Risolvi i problemi della vita romantica questa settimana. Possono esserci problemi sul posto di lavoro e assicurati di risolverli. Finanziariamente stai bene questa settimana.

Avrai una relazione felice questa settimana. Evita discussioni e risolvi i problemi esistenti. La vita in ufficio sarà bella e produttiva. Sarai bravo anche in termini di ricchezza e salute.

Oroscopo dell’amore del Toro

Sii parte della felicità e del dolore dell’amante. Ciò motiverà l’amore a intraprendere nuovi sforzi. Condividi momenti luminosi insieme e trascorri più tempo. Potresti pianificare una vacanza in un terreno collinare.

Utilizza questo periodo per convincere i genitori del matrimonio. I nativi single del Toro saranno ansiosi di fare proposte questa settimana e la seconda parte della settimana è il periodo adatto. Potresti anche incontrare il tuo ex partner e le possibilità di riaccendere la vita passata sono alte.

Oroscopo della carriera Toro

Gestire le responsabilità professionali con diligenza. Ci saranno piccole scosse sotto forma di scontri legati al go. Alcuni colleghi potrebbero non essere soddisfatti della tua prestazione e questo porterà al caos durante la riunione. Evitate però gli scontri.

Sii diplomatico mentre affronti i clienti. Alcuni nativi del Toro vedranno l’opportunità di trasferirsi all’estero per motivi di lavoro. Se state programmando gli studi superiori e vi presentate agli esami degli stessi, la settimana sarà fruttuosa.

Oroscopo dei soldi per il Toro

Il successo finanziario sarà lì e questo significa che avrai la libertà di investire in più fonti. Le tue possibilità di acquistare una casa sono alte. Curare un piano finanziario che possa essere adatto a seguire il piano finanziario e gestire le spese secondo il piano.

Considera investimenti su larga scala, inclusi scambi e azioni, che possono anche portare buoni rendimenti. Questa settimana erediterai una proprietà ancestrale e risolverai anche una vecchia disputa finanziaria con un fratello.

Oroscopo della salute del Toro

Mantenere un rapporto professionale e personale equilibrato. Non portare a casa i compiti d’ufficio e trascorrere del tempo con la famiglia. Puoi iniziare la giornata con un leggero esercizio fisico o una passeggiata nel parco per circa 30 minuti. Ciò darà un’energia positiva per assumersi le responsabilità.

Gemelli

22 maggio – 22 giugno

La Luna Piena di questa settimana, nel tuo segno, porta un livello di intensa drammaticità. Ma prima di iniziare a prepararsi ai guai, l’aumento della pressione avviene per ottime ragioni. Hai a che fare con una situazione insoddisfacente da troppo tempo. I tuoi tentativi di cambiare le cose non hanno avuto molto impatto. Ciò significa che è ora di esercitare il tuo potere con più forza. Tuttavia, solo perché devi essere forte, non significa che devi essere duro. Se sei premuroso, ma fermo; chiaro, ma indulgente, istigherai un cambiamento sano e positivo..

Oroscopo dell’amore Gemelli

Gestisci tutti i problemi all’interno della relazione con fiducia. Potresti trascorrere più tempo con l’amante, il che ti darà l’opportunità di risolvere vecchi malintesi. I nativi Gemelli che trovano la relazione tossica possono prendere in considerazione l’idea di uscirne.

La settimana è buona sia per sistemare un matrimonio che per fare un nodo. Non essere prepotente e non dettare le cose nella tua vita personale. Invece, valorizza la relazione e sii un buon amico.

Oroscopo della carriera Gemelli

La prima metà della settimana è altamente produttiva in termini di lavoro. I tuoi superiori ti incoraggeranno ad assumere nuovi ruoli in cui le tue prestazioni riceveranno riconoscimenti. Gli addetti alle vendite e al marketing apporteranno buoni ricavi all’organizzazione mentre gli operatori sanitari riceveranno offerte di lavoro dall’estero.

Gli uomini d’affari possono lanciare nuove idee troppo sperimentali senza alcuna apprensione. Le tue idee creative giocheranno un ruolo importante nel rendere l’azienda un successo.

Oroscopo dei soldi per i Gemelli

Il successo finanziario aprirà la strada alla prosperità e a decisioni intelligenti legate al denaro. Sii ragionevole quando si tratta di spese. Gestisci i soldi con cura ed evita gli acquisti di lusso. Questo è un buon momento per investire i soldi e puoi prendere seriamente in considerazione il settore immobiliare o il mercato azionario.

Alcuni nativi dei Gemelli risolveranno le controversie finanziarie all’interno della famiglia. Dovresti anche tenere da parte un importo per il contributo poiché si svolgerà una celebrazione all’interno della famiglia.

Oroscopo della salute dei Gemelli

Sei in buona salute questa settimana, ma assicurati che la dieta sia perfetta e ricca di proteine ​​e sostanze nutritive. I nativi Gemelli anziani dovrebbero consultare un medico anche per disturbi minori. Fai una passeggiata al mattino o alla sera perché ti manterrà ringiovanito e fresco. Evita alcol e tabacco per rimanere in salute.

Cancro

23 giugno – 23 luglio

La tua prospettiva in questa settimana di Luna Piena si concentra sulla tua relazione con il passare del tempo. Il tuo compito è rilassarti ed essere felice di qualunque cosa stia cambiando. Non importa come ci si sente, sta cambiando in meglio.

L’oroscopo settimanale richiede una gestione sicura dei problemi relazionali. Gestisci le sfide professionali con cura e prendi anche decisioni finanziarie intelligenti.

La vita amorosa sarà produttiva e piena di divertimento questa settimana. Assumi nuovi ruoli sul posto di lavoro per avere successo. Finanziariamente state bene e anche la salute non vi darà problemi questa settimana.

Oroscopo dell’amore per il Cancro

I nativi single del Cancro troveranno un partner nei primi giorni della settimana e vi sentirete esprimere l’emozione. Tuttavia, considera ogni fattore prima di effettuare la chiamata finale.

Alcune relazioni porteranno fortuna nella vita mentre altre potrebbero avere risultati disastrosi. La possibilità che tu ti innamori di una persona, a prima vista, è possibile questa settimana. Aspetta però qualche giorno per proporre.

La seconda parte della settimana potrebbe non essere produttiva in termini amorosi e potrebbero verificarsi piccoli attriti.

Oroscopo della carriera del cancro

Le responsabilità professionali ti terranno occupato questa settimana. Ricorda di non perdere la concentrazione. La politica dell’ufficio non è la tua area e invece i tuoi sforzi devono contribuire all’organizzazione. Le decisioni aziendali devono essere prese dopo ricerche e analisi dettagliate.

Questa settimana puoi espandere l’attività o persino apportare più investimenti. Alcuni uomini d’affari potrebbero dover affrontare problemi con le autorità legate alle licenze e questo deve essere risolto prima che le cose si complichino.

Oroscopo dei soldi per il Cancro

Finanziariamente sei bravo e questo ti aiuterà a prendere decisioni intelligenti legate al denaro. Se desideri investire in un mercato speculativo, questa settimana è il momento giusto. Puoi anche investire in beni immobili o riparare la casa.

Le imprenditrici salderanno tutte le quote e avranno anche un piano finanziario per gestire le tue spese, alcuni nativi del Cancro pianificheranno un viaggio all’estero che comporta una grande somma.

Oroscopo della salute del cancro

Anche se la tua salute sarà buona, assicurati di non assumere cibo spazzatura questa settimana. Mangia invece più frutta e verdura. Stai lontano da una dieta malsana composta da troppi grassi, olio e zucchero. Lo yoga e la meditazione sono consigliati per essere sani e in forma. Le donne incinte devono evitare gli sport avventurosi.

Leone

24 luglio – 23 agosto

In questa settimana di Luna Piena, se vuoi modificare il modo in cui guardi la tua vita, puoi. Allora sarai facilmente in grado di cambiare la vita stessa!

Questa settimana la tua vita amorosa sarà più forte e il successo ufficiale sarà al tuo fianco. Gestisci il denaro in modo intelligente e non perdere nemmeno i piccoli problemi di salute.

Risolvi tutti i problemi legati all’amore questa settimana. Nuove responsabilità sul posto di lavoro ti renderanno più forte. Dal punto di vista finanziario sei bravo e devi utilizzare la ricchezza in modo intelligente mentre anche la salute è al tuo fianco.

Oroscopo dell’amore per il Leone

Sii felice nella tua vita amorosa. Possono verificarsi piccoli tremori a causa di problemi legati all’ego. È fondamentale risolverli. Avere il controllo sulle emozioni anche durante le discussioni e valorizzare sempre la persona. Questo è fondamentale per mantenere l’armonia nella relazione.

Assicurarsi che nessuna terza persona sia coinvolta nella relazione. Il matrimonio potrebbe essere sulla carta poiché la tua relazione potrebbe ottenere l’approvazione degli anziani a casa. Una coppia sposata può pensare di accogliere in casa un nuovo membro.

Oroscopo della carriera Leone

Ci saranno numerose opportunità per esibirsi in ufficio. Arriveranno alcuni nuovi progetti stranieri e coloro che si occupano di informatica, grafica, editing, media, ingegneria civile, pubblicità, promozione aziendale e ricerca eccelleranno.

Sarai troppo occupato questa settimana e assicurati che ciò non ostacoli la vita familiare. Gli uomini d’affari possono essere fiduciosi sull’espansione dei progetti. Puoi lanciare nuovi progetti e anche firmare nuovi accordi di partnership.

Oroscopo dei soldi del Leone questa settimana

Fai attenzione mentre gestisci la ricchezza questa settimana. Nonostante i soldi affluiscano da diverse fonti, è bene fare attenzione a non spendere cifre ingenti nel lusso. La prima metà della settimana è buona per effettuare investimenti in fondi comuni di investimento e attività speculative. Un amico chiederà anche un aiuto finanziario che non potrà rifiutare. C’è anche la possibilità che tu acquisti una nuova auto.

Oroscopo della salute del Leone

Stai bene in termini di salute. Anche se nessun disturbo grave ti disturberà, è bene tenere d’occhio i dolori improvvisi del corpo. Sii positivo nella vita e mantieni l’ufficio fuori mentre entri in casa. Non rinunciare all’esercizio fisico e tieni d’occhio anche la dieta. Stai lontano dalle persone con atteggiamenti negativi e riempi la mente di buoni pensieri. Questo ti manterrà mentalmente forte.

Vergine

24 agosto – 23 settembre

La Luna Piena accresce il tuo ingegno. Qualunque siano le complicazioni, troverai un modo soddisfacente per affrontarle.

La relazione romantica è intatta questa settimana. Con molte opportunità professionali, avrai successo in ufficio anche con una solida situazione finanziaria.

Oroscopo dell’Amore della Vergine

La Vergine ha la fortuna di vedere il successo nella relazione. I Vergine single, soprattutto le femmine, vedranno un partner mentre la settimana volge al termine.

Le donne Vergine riceveranno una proposta da una persona inaspettata, forse qualcuno che conosci da molto tempo. Evita tutti i dibattiti relativi all’ego questa settimana e assicurati anche di risolvere anche le differenze del passato. Alcuni Vergine torneranno ad una vecchia storia d’amore. Tuttavia, i nativi sposati devono evitare qualsiasi attività che possa avere un impatto sulla loro vita coniugale.

Oroscopo della carriera della Vergine

Avere un atteggiamento positivo sul posto di lavoro e questo aiuterà nei compiti di squadra. Sii diligente e risolvi anche tutte le crisi professionali nelle sale riunioni. Tieni pronte idee innovative durante le riunioni del team e il tuo management sarà felice di assegnarti ruoli più importanti questa settimana.

Riceverai chiamate per colloqui e potrai essere sicuro di risolverle comodamente. Non tutte le partnership commerciali saranno fruttuose e dovresti anche risolvere le controversie legali legate alle espansioni aziendali.

Oroscopo dei soldi della Vergine

Nessun importante problema finanziario disturberà la settimana. Potrebbero esserci piccoli problemi nella prima metà della settimana, ma le cose torneranno sulla buona strada con il passare della settimana. Anche se i rendimenti degli investimenti precedenti potrebbero non essere quelli previsti, sarai bravo in termini di ricchezza.

Gli imprenditori vedranno buone opportunità per portare il commercio al livello successivo. Alcuni trader fortunati vedranno anche un buon mercato a bordo.

Oroscopo della salute della Vergine

Assicurati di avere una vita personale e professionale adeguatamente bilanciata. Tieni il cibo spazzatura fuori dalla tua vita. Alcuni Vergine possono sviluppare febbre virale, problemi legati alla tosse, dolore inaspettato alle articolazioni e mal di stomaco. Esegui controlli sanitari regolari per assicurarti che il tuo corpo sia in buone condizioni.

Bilancia

24 settembre – 23 ottobre

Sii onesto nei pensieri questa settimana. Questa settimana sei bravo in termini di amore. Risolvi tutte le controversie prima che le cose sfuggano di mano.

La tua relazione d’amore è piena di divertimento ed è supportata dal successo professionale. Finanziariamente stai bene, ma questa settimana esisteranno piccoli problemi di salute.

Si presenteranno piccole sfide professionali, ma gestiscile in modo intelligente. Prendi sagge decisioni finanziarie questa settimana. Stai attento alla salute.

Oroscopo dell’amore per la Bilancia

Sei bravo in termini di amore questa settimana. Risolvi tutte le controversie prima che le cose sfuggano di mano. Sii sensibile verso le preferenze del tuo amante e questo contribuirà alla relazione. Stai lontano dai capricci e dai sempre rispetto e spazio al tuo partner. Non essere prepotente e non dettare le cose nella tua vita personale. Alcune relazioni amorose vedranno anche interferenze indesiderate da parte di una terza persona che possono causare seri problemi. Gestisci questa crisi tatticamente.

Oroscopo della carriera Bilancia

Vedrai nuove opportunità per eccellere sul posto di lavoro. Alcuni Bilancia si trasferiranno all’estero per motivi di lavoro mentre gli sviluppatori aziendali e i venditori viaggeranno per tutta la settimana. Gli studenti supereranno gli esami e anche i candidati che si presenteranno ai concorsi otterranno ottimi punteggi. Troverai nuovi partner commerciali, ma assicurati di conoscerli bene prima di firmare accordi cruciali.

Oroscopo dei soldi per la Bilancia

La tua situazione finanziaria è buona e questo significa che sei a tuo agio nell’acquistare elettrodomestici, dispositivi elettronici e accessori moda. Alcuni Bilancia investiranno nel settore immobiliare e la seconda parte della settimana è propizia anche per acquistare un nuovo veicolo.

Anche se preferisci fornire assistenza finanziaria a un amico o fratello bisognoso, fai attenzione a riaverla nel momento del bisogno. Alcuni Bilancia festeggeranno a casa ed è fondamentale avere abbastanza ricchezza nel forziere da donare.

Oroscopo della salute della Bilancia

Tieni d’occhio la tua salute. Alcuni piccoli problemi di salute ti faranno passare una brutta giornata. Possono esserci problemi associati agli occhi, agli occhi e alla pelle. Coloro che hanno una storia di diabete e problemi legati al cuore possono avere momenti difficili. Lo yoga e la meditazione aiuteranno a mantenere intatto il benessere mentale e fisico.

Scorpione

24 ottobre – 22 novembre

Il fatto che hai a che fare con una situazione esasperante non significa che passerai la settimana a destreggiarti tra richieste impossibili. Sebbene la Luna Piena risolva un problema, porta anche la capacità di affrontarlo in modo efficace.

Finché continui a guardare il lato positivo e ti rifiuti di cedere alle provocazioni, come un attore, nella scena finale di un’opera difficile, puoi aspettarti che le tue mosse siano accolte con applausi. Questa non è solo la fine di una saga, ma preannuncia l’inizio di un capitolo nuovo e più divertente della tua vita.

Sii felice sia nella tua vita personale che professionale questa settimana. Nonostante la fortuna negli affari finanziari, fai attenzione quando spendi. Anche la salute è normale questa settimana.

Prenditi cura della tua vita romantica. Sii professionale questa settimana e vedrai opportunità di crescita. Nonostante la stabilità finanziaria, è necessario risparmiare i soldi per il futuro. Anche la salute è buona questa settimana.

Oroscopo dell’amore Scorpione

Sii fiducioso di risolvere tutte le questioni relative alle relazioni questa settimana. Potreste imbattervi nell’ex fiamma e questa sarà anche l’occasione per riaccendere la vecchia storia. Tuttavia, gli Scorpioni sposati devono stare attenti a non indulgere in nulla che possa avere un impatto sulla loro vita coniugale. Fornisci privacy all’amante e non imporre la tua opinione che può essere disturbante, intrusiva e anche fastidiosa.

Oroscopo della carriera Scorpione

Fare attenzione a evitare controversie sul posto di lavoro. Possono esserci discussioni durante le riunioni del team e un dirigente o un collega può sollevare accuse. Coloro che si occupano degli affari finanziari in ufficio devono stare attenti questa settimana. Banchieri e contabili avranno un programma fitto di impegni mentre gli addetti alle risorse umane cambieranno lavoro entro la metà della settimana.

Alcuni professionisti IT si recheranno presso l’ufficio del cliente. Gli imprenditori saranno felici di apportare cambiamenti negli affari che potrebbero portare a buoni profitti.

Oroscopo deisoldi dello Scorpione

Anche se la tua condizione finanziaria sarebbe intatta questa settimana, dovresti avere un freno adeguato alle spese perché non vuoi prosciugare la ricchezza. Potresti investire nella riparazione della casa o nell’acquisto di gadget elettronici. Gli studenti avranno anche bisogno di soldi per pagare le tasse scolastiche, universitarie o qualsiasi corso professionale.

Oroscopo della salute dello Scorpione

Evita di mangiare spesso cibi grassi e provenienti dall’esterno, poiché potrebbero influire sulla tua salute e discostarsi dal piano sanitario che ti sei prefissato. Inizia la giornata con un leggero esercizio fisico o una sessione di yoga. Fare attenzione durante la guida notturna e anche quando si utilizzano le scale. Gli anziani possono sviluppare problemi legati al torace che necessitano di cure mediche.

Sagittario

23 novembre – 21 dicembre

Trascorri una settimana romantica in cui la tua vita amorosa sarà favolosa. Mentre riuscirai a portare a termine tutti i compiti ufficiali, anche la prosperità sarà al tuo fianco.

Potresti proporre o ricevere una proposta questa settimana. Evita la politica dell’ufficio e assicurati di ottenere il successo in ogni incarico professionale. Ci sarà anche stabilità finanziaria. Anche la tua salute sarà buona.

Oroscopo dell’amore per il Sagittario

Sii sincero innamorato e questo avrà un impatto positivo sulla tua relazione. Evita tutti i tipi di litigi e mantieni la calma anche quando il partner ti provoca. Gestisci tutte le questioni legate all’ego in modo diplomatico.

Coloro che hanno avuto una rottura nel recente passato ricadranno in una relazione, soprattutto nella seconda metà della settimana. La seconda metà della settimana è perfetta per presentare il tuo amante agli anziani di casa.

Oroscopo della carriera Sagittario

Sul posto di lavoro ci saranno sfide minori, ma il tuo successo nel gestirle in modo efficiente. Coloro che lavorano in team devono essere cordiali con i membri del team poiché questa settimana saranno necessari più compiti da svolgere.

I professionisti sanitari e IT troveranno opzioni per trasferirsi all’estero. Se sei un junior in ufficio, non esitare ad esprimere la tua opinione poiché sarà accettata dai senior. Il top management riconoscerà la tua dedizione e il tuo impegno.

Oroscopo dei soldi del Sagittario

Questa settimana ci sarà un successo finanziario che darà la libertà di acquistare dispositivi elettronici ed elettrodomestici. Pianificherai anche una vacanza all’estero che comporta ingenti somme di denaro. Alcuni nativi accetteranno un prestito bancario mentre alcuni pianificheranno nuovi investimenti, anche nel settore immobiliare.

Alcuni nativi del Sagittario vedranno entrate da un investimento precedente. Questa settimana verrà liquidato anche un debito da tempo in sospeso.

Oroscopo della salute del Sagittario

Mantieni un atteggiamento positivo che ti aiuterà a mantenerti mentalmente sano. Sii molto particolare riguardo alla tua dieta. Disturbi minori tra cui infezioni della pelle, mal di gola e febbre virale saranno comuni tra i nativi del Sagittario. Anche chi soffre di ipertensione dovrebbe prestare particolare attenzione.

Capricorno

22 dicembre – 20 gennaio

È necessario che ci sia un chiarimento. Non lo stai provocando perché sei preoccupato che alla persona non piacerà quello che hai da dire. potresti prendere l’iniziativa. Abbi fiducia nel fatto che una volta che inizi a parlare, scoprirai che condividete più punti in comune di quanto pensiate.

Il collegamento della Luna Piena con il tuo sovrano, Saturno, promette opportunità per un dialogo illuminante. Potrebbe anche portare un sostegno sorprendente.

Diffondi amore per tutta la settimana e questo ti aiuterà ad affrontare tutti i problemi della vita amorosa. Questa settimana sei prospero e anche la tua salute è in buona forma.

La relazione romantica diventerà più forte questa settimana. Il successo professionale sarà lì e otterrai un punteggio elevato anche in finanza. Nessun grosso problema di salute ti farà male questa settimana.

Oroscopo dell’amore Capricorno

Devi essere una persona premurosa e comportarti come l’amore si aspetta. Ciò rafforzerà il legame. Una vacanza romantica è un ottimo modo per conoscere l’amante. Trascorri più tempo e parla apertamente. Alcune relazioni a distanza svilupperanno delle crepe ed è importante risolvere i problemi prima che il divario si allarghi. I nativi single del Capricorno potrebbero trovare una persona interessante e tu puoi essere serio nell’avvicinarti a quella persona.

Oroscopo della carriera Capricorno

Sfruttali al meglio per crescere nella tua carriera. Mostra la volontà di assumere nuove responsabilità che ti metteranno nel buon libro della direzione. Porta idee creative e questo ti aiuterà a volare sopra i tuoi colleghi. Emergere come giocatore cruciale nella squadra e rimanere anche fuori dalla politica. Coloro che si candidano per i concorsi vedranno il successo.

Oroscopo dei soldi per il Capricorno

Ci sarà prosperità nella vita e questo ti aiuterà a prendere decisioni finanziarie cruciali. Potresti aspettarti un aumento dello stipendio o addirittura un reddito da un lavoro aggiuntivo. Non ci sarà alcuna emergenza medica e dovrai donare per un matrimonio o un’altra celebrazione in famiglia.

Gli uomini d’affari saranno felici di trovare nuovi partner, soprattutto nella prima parte della settimana. Il tuo rapporto con le autorità governative deve essere cordiale per svolgere attività commerciali senza intoppi.

Oroscopo della salute del Capricorno

Questa settimana è buona in termini di salute. Sebbene si verifichino problemi di salute minori come febbre virale, infezioni della pelle, mal di stomaco o emicrania, sarai esente da gravi problemi medici. Coloro che sviluppano problemi respiratori devono consultare un medico. Le donne possono sviluppare problemi ginecologici e i bambini dovrebbero evitare gli sport avventurosi.

Acquario

21 gennaio – 19 febbraio

In cosa credi? E a cosa non crederai mai? Finché conosci le risposte a queste domande, la tua settimana avrà successo, in tutti i modi sorprendenti. Ma devi assicurarti di non restare solo aggrappato a idee a cui ti è stato insegnato a credere. Le tue convinzioni devono essere coltivate nel tuo cuore. E chiaro nella tua mente. La Luna Piena ti mette faccia a faccia con un vecchio presupposto. Una volta riconosciuto e ricategorizzato, saprai dove concentrarti. Seguiranno cose buone.

Mantieni lo stress fuori dalla vita. La tua relazione d’amore non mostra sintomi di problemi. Ti comporterai bene in ufficio e finanziariamente, la tua vita sarà stabile. Stai attento alla tua salute.

Oroscopo dell’Amore dell’Acquario

Sei bravo a coccolare l’amante e questo è fondamentale per mantenere viva la vita amorosa. Sii romantico in ogni sforzo e trascorri più tempo insieme. Evita di scavare nel passato e salta anche conversazioni spiacevoli.

Alcune donne native dell’Acquario si sposeranno questa settimana. Le donne sposate che hanno problemi con la famiglia del coniuge devono discutere la questione con il marito per trovare una soluzione.

Oroscopo della carriera Acquario I nuovi compiti in ufficio potrebbero non essere facili, ma puoi svolgerli diligentemente. Concentrati sul lavoro e assicurati di non prendere parte a controversie. Potresti anche aspettarti apprezzamento da parte dei clienti, soprattutto quando ti occupi di finanza, vendite offshore e assistenza sanitaria.

Questa settimana è buona per lanciare nuove iniziative e avrai successo. Gli studenti che si iscrivono ad università straniere vedranno buoni risultati.

Oroscopo dei soldi per l’Acquario

La tua ricchezza vedrà un aumento questa settimana. Alcuni investimenti precedenti porteranno buoni rendimenti mentre potresti anche ereditare una parte della proprietà ancestrale. Per fortuna risolverai anche una questione legale che stava causando una spesa ingente. Gli imprenditori vedranno arrivare fondi anche da località estere e questo garantirà maggiori possibilità di espandere il commercio.

Oroscopo della salute dell’Acquario

Fai attenzione alle malattie cardiache questa settimana. Alcuni nativi dell’Acquario potrebbero avere problemi legati al fegato che richiederanno cure mediche. I nativi senior dell’Acquario devono fare attenzione mentre salgono su un autobus o un treno.

Rilassarsi in un parco per circa 20 minuti al mattino o alla sera è un buon modo per mantenere intatta la propria salute. Dovresti anche smettere di alcol e tabacco questa settimana. Le donne incinte devono evitare gli sport subacquei. Dovresti anche evitare di guidare di notte ad alta velocità.

Pesci

20 febbraio – 20 marzo

Questa settimana, il tuo apprezzamento per le piccole cose della vita (anche nei momenti apparentemente “noiosi”) può essere fonte di ispirazione per qualcuno che ha bisogno di una spinta.

Sei fortunato questa settimana in termini di relazione d’amore. Il successo professionale ti accompagnerà con la prosperità finanziaria. Tuttavia, fai attenzione alla tua salute.

Nessun grosso intoppo causerà problemi nella vita amorosa di oggi. Utilizzare le opportunità professionali per garantire una migliore crescita professionale. Questa settimana è positiva per gli investimenti, ma la salute è un settore che necessita di particolare attenzione.

Oroscopo dell’amore Pesci

Sei bravo in termini di amore. Nonostante piccoli attriti, nessun problema serio danneggerà la relazione. Affronta ogni crisi con un atteggiamento maturo. Non scavare nel passato ed evitare anche di creare putiferio su questioni futili. La prima parte della settimana è buona per proporre e ricevere una risposta.

Alcune donne riceveranno una proposta da un caro amico che potrebbe essere una sorpresa. I nativi sposati dei Pesci evitano le storie d’amore in ufficio che possono avere un grave impatto sulla vita familiare e professionale.

Oroscopo della carriera Pesci

Chi desidera un cambiamento nel lavoro può aggiornare il curriculum sui portali del lavoro e posare il foglio questa settimana. Riceverai chiamate per interviste e craccarne alcune sarà più facile. Alcuni professionisti viaggeranno molto oggi per motivi di lavoro.

Potrebbe essere necessario che gli studenti facciano uno sforzo ulteriore per superare gli esami. Gli uomini d’affari possono considerare questa settimana di buon auspicio per lanciare iniziative ed espandere la propria attività verso destinazioni straniere.

Oroscopo dei soldi per i Pesci

La prosperità finanziaria sarà presente poiché vedrai un buon afflusso di ricchezza da più fonti. Riceverai un reddito da una fonte aggiuntiva, incluso un lavoro freelance o un’attività part-time. Potresti prendere in considerazione la ristrutturazione della casa o l’acquisto di un veicolo questa settimana. Alcuni nativi dei Pesci avranno successo nel settore immobiliare mentre alcuni nativi fortunati erediteranno una proprietà di famiglia. Un parente o un fratello potrebbe richiedere aiuto finanziario e tu potresti fornirglielo

Oroscopo della salute Pesci

Anche se la salute generale sarà buona, alcuni nativi dei Pesci possono aspettarsi problemi legati al cuore o ai polmoni. Coloro che hanno una storia di diabete devono prestare molta attenzione alla loro dieta.

Le donne native possono lamentarsi di stress ed emicrania e i bambini possono subire piccoli tagli mentre giocano. Anche la febbre virale e i problemi orali sono comuni tra i Pesci questa settimana.