Oroscopo settimanale Scorpione dal 28 aprile al 3 maggio 2024, un buon ritorno dagli investimenti.

Scorpione – (dal 23 ottobre al 21 novembre)

Oroscopo dell’amore Scorpione questa settimana Avere un approccio positivo nei confronti del romanticismo. Ti divertirai con il partner e, nel caso in cui intendi portare la relazione al livello successivo, presenta il partner ai tuoi genitori. La comunicazione aperta è fondamentale nella relazione. Alcune relazioni amorose a distanza vedranno problemi. Presta attenzione mentre trascorri del tempo insieme. Gli Scorpioni sposati non dovrebbero rimanere intrappolati nella storia d’amore in ufficio poiché il tuo coniuge ti coglierà in flagrante questa settimana.

Oroscopo del lavoro Scorpione questa settimana

Fai attenzione mentre assumi nuovi incarichi. Alcune attività richiederanno di viaggiare. Coloro che desiderano cambiare lavoro possono partecipare ai colloqui. Gli imprenditori possono prendere seriamente in considerazione l’espansione dell’attività, ma assicurati di avere partner affidabili. Gli studenti supereranno i documenti d’esame e alcune persone in cerca di lavoro riceveranno anche una lettera di offerta nella seconda metà della settimana.

Oroscopo dei soldi Scorpione questa settimana La ricchezza sarà stabile questa settimana e questo è un buon momento per investire in gioielli o proprietà. Avanti con il piano di acquisto di un’auto nel secondo semestre mentre le donne acquisteranno dispositivi elettronici. Chi vuole risolvere una controversia finanziaria può scegliere la prima parte della settimana poiché è di buon auspicio per risolvere i problemi. Alcuni nativi anziani distribuiranno anche la ricchezza tra i bambini.

Oroscopo della salute dello Scorpione questa settimana Stai bene in termini di salute. Attieniti ad una dieta sana e fai attenzione quando sali sul treno. Potresti dover affrontare problemi legati alla pressione arteriosa o all’ipertensione, ma le cose si sistemeranno in breve tempo. Mantieni un equilibrio tra ufficio e vita personale. Inizia ad allenarti e potresti anche praticare la meditazione per tenere la mente sotto controllo.