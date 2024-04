Oroscopo settimanale della Bilancia dal 28 aprile al 3 maggio 2024, una settimana prospera.

Bilancia – (dal 23 settembre al 22 ottobre)

Oroscopo dell’amore per la Bilancia questa settimana

I single della Bilancia possono aspettarsi una nuova relazione che dia felicità alla vita questa settimana. Pianifica una vacanza questo fine settimana o presenta l’amante alla famiglia per ottenere l’approvazione. Sii ragionevole durante le discussioni e fornisci lo spazio personale per il resto. Potresti sorprendere l’amante con dei regali. Evita di discutere vecchi problemi spiacevoli nella relazione e non riaprire le ferite rimarginate. Le donne sposate potrebbero concepire questa settimana e puoi anche prendere sul serio l’idea di espandere la famiglia.

Oroscopo del lavoro Bilancia questa settimana

Affronta nuovi compiti in ufficio senza inibizioni. Possono esserci sfide sotto forma di politica aziendale, ma assicurati di superare tutto in modo efficiente. Il tuo atteggiamento è fondamentale durante le riunioni del team e i clienti approveranno l’impegno. Un progetto potrebbe non essere all’altezza e il cliente vorrà una rielaborazione che potrebbe incidere sul morale. Tuttavia, non arrenderti. Accettatela invece come una sfida. Gli studenti supereranno gli esami e anche i trader vedranno buoni rendimenti questa settimana.

Oroscopo dei soldi Bilancia questa settimana

Nessun grosso problema finanziario ti disturberà. Tuttavia, la prima parte della settimana non è adatta per investire in azioni, commercio e attività speculative. Puoi considerare di espandere l’attività in nuove aree. La Bilancia vincerà un conflitto legale a lungo pendente sulla proprietà. Vedrai anche una valutazione entro la fine della settimana. La seconda parte della settimana è aiutare finanziariamente un fratello o un amico.

Oroscopo della salute della Bilancia questa settimana

Assicurati di avere una vita personale e professionale adeguatamente bilanciata. Concentrati sulla tua dieta e assicurati di mangiare sano. I nativi che soffrono di problemi di zucchero nel sangue e problemi ai polmoni devono monitorare attentamente la propria salute. Alcuni Bilancia rinunceranno all’alcol e al tabacco.