L’oroscopo della settimana dal 9 al 15 aprile per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l’amore, il lavoro, i soldi e la fortuna. Andiamo a vedere l’oroscopo dal 9 aprile per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Qui l’oroscopo della settimana precedente.

Ariete (21 marzo-21 aprile), oroscopo della settimana

Martedì 11 aprile, Venere entra in Gemelli e sosta nel vostro settore della comunicazione: il pianeta crea un’atmosfera divertente, sarete molto loquaci, vi esprimerete con notevole fascino, sarete pronti a incontrare nuove persone, a dirigervi dove c’è azione, progetti divertenti. Grazie a un atteggiamento spensierato e accomodante vi sentirete in sintonia con amici, parenti, conoscenti. Al contempo il pianeta forma un buon aspetto con Plutone e una conversazione profonda vi farà sentire particolarmente vicini a un amico. Lo stesso giorno, la congiunzione Sole-Giove nel vostro segno accenderà le vostre ambizioni, ora potete superare qualsiasi ostacolo, non vi fermerà niente! Se solo questa energia durasse più di un giorno…Ma visto che non è così, battete il ferro finché è caldo! Nel lavoro, potrebbero arrivare dei riconoscimenti per i risultati ottenuti! Il 14 aprile, con la dissonanza Venere-Saturno potreste capire chiaramente ciò che per voi è veramente importante e stabilire dei confini. Se, lavoro o vita personale, per mantenere la pace avete detto dei “sì” ora cambierete atteggiamento, anche se ciò dovesse deludere una persona e direte dei decisi “no”. A volte è indispensabile per mantenere la serenità. In coppia: la voglia di scoprire qualcosa di nuovo – un posto, una mostra, un artista ecc. – arricchirà il dialogo con il partner. Soli: autentici rubacuori ma con una gran fretta di andare al sodo. Evitate di bruciare le tappe! Sollecitare eccessivamente l’altro/a potrebbe farlo scappare. Toro (22 aprile-20 maggio), oroscopo della settimana

Martedì 11 aprile, Venere esce dal vostro segno ed entra in Gemelli, nel vostro settore del denaro. E’ un ottimo periodo per esaminare attentamente la vostra situazione finanziaria, le vostre esigenze di base. Venere è il governatore del vostro segno questo transito fa emergere il vostro amore istintivo per il comfort, la stabilità e il lusso ma visto che in questa giornata è in buon aspetto con Plutone, sarete pronti a cambiare il modo di gestire i soldi. Probabilmente sarete più attenti a ciò che acquisterete. Più in generale, nel lavoro potrebbero esserci degli sviluppi interessanti. Sempre l’11 aprile, con la congiunzione Sole-Giove in Ariete alle spalle del vostro segno, vi rende ottimisti e potrebbe accadere – in positivo – qualcosa di inaspettato: ad esempio l’entrata di una somma di denaro d’aiuto a mantenere in equilibrio il budget. Il 14 aprile, con la dissonanza Venere-Saturno evitate che lo stato d’animo di un’altra persona abbia un impatto negativo. Potrebbe avere un atteggiamento scostante e voi chiedervi se avete fatto qualcosa di sbagliato ma, probabilmente non avete fatto proprio niente… Avete tante cose da fare, dunque ignorate e andate oltre con sicurezza. In coppia: con Venere in Gemelli il partner vi rassicurerà sui suoi sentimenti, vi darà prova concreta di ciò che prova per voi! Soli: gli incontri sui siti online non sono il vostro forte, avete bisogno della presenza fisica di una persona. Pazientate e arriverà. : con Venere in Gemelli il partner vi rassicurerà sui suoi sentimenti, vi darà prova concreta di ciò che prova per voi!

Gemelli (21 maggio-21 giugno), oroscopo della settimana

Martedì 11 aprile, Venere entra nel vostro segno ed è in buon aspetto con Plutone in Acquario: una nuova idea può cambiare il modo in cui vedete la vostra situazione. Potreste prendere questa idea da un libro o da un video ma comunque vedrete le cose in modo diverso! In generale, il pianeta sosterà fino al 6 maggio: sarete più sicuri di voi stessi, vi esprimerete liberamente, sarete spinti a rinnovare il look o in ogni caso a migliorare la vostra immagine. Nel lavoro, il transito segnerà una fase positiva, di cambiamento. Nelle vostre tasche potrebbe entrare una somma di denaro. Sempre l’11 aprile, c’è la congiunzione Sole-Giove in Ariete: potreste avere un improvviso desiderio di unirvi a un gruppo di persone che la pensano come voi. Socievoli come sarete, stabilirete velocemente alcuni contatti utili. Con questo transito potrebbe inoltre arrivare aiuto inaspettato, la mano tesa di una persona vi solleverà! È un aiuto a cui forse non avevate pensato e che si rivelerà molto positivo. La congiunzione potrebbe spingervi inoltre a dire con entusiasmo dei “sì” alle opportunità che si presentano, ma potreste dover dire dei “no” il 14 aprile con la dissonanza Venere-Saturno. Anche se vi piacerebbe non avrete tempo per fare tutto! Potreste inoltre riflettere sulla carriera o sulla vostra reputazione e pensare che non volete che il vostro nome sia associato ad alcune attività di lavoro o a una società. In coppia: con Venere nel vostro segno troverete sicuramente il modo per ravvivare la fiamma dell’amore e della passione con il partner.

Soli: avete l’effetto calamita, potreste innamorarvi e sentire che nella vita affettiva sta iniziando un nuovo ciclo.

Cancro (21 giugno-22 luglio), oroscopo della settimana

Martedì 11 aprile Venere entra in Gemelli ed è in buon aspetto con Plutone in Acquario: gli ostacoli che vi hanno bloccato ora svaniscono. L’esitazione, i blocchi che gli altri vi hanno imposto ora si dissolvono e potete ottenere la vittoria. Vi piacerà vedere quelli che pensavate fossero dei limiti scompaiono uno dopo l’altro! Il transito di Venere vi incoraggia ad accettare voi stessi e anche a volervi più bene. E’ un buon momento per elaborare eventi ed emozioni e il lavoro introspettivo che farete ora diventerà costruttivo dopo il 6 maggio, quando, il pianeta entrerà nel vostro segno. Vi sentirete rinnovati e pronti a scrivere una nuova pagina. Sempre martedì 11 aprile, con la congiunzione Sole-Giove in Ariete ad attendervi c’è il successo, forse una promozione o comunque un riconoscimento. Potreste inoltre avere l’opportunità di programmare un colloquio o forse arriverà un’offerta di lavoro oppure il boss vi parlerà di una nuova posizione o candidarvi in un settore diverso con un team migliore. In ogni caso il transito parla di espansione, anche se avete un’attività in proprio. Ma il 14 aprile, con la dissonanza Venere-Saturno, avrete piena consapevolezza che il vostro tempo e le energie sono preziosi, dunque stabilirete dei limiti – da non superare – a chi vi circonda. In coppia: con Venere in Gemelli il partner potrebbe essere critico nei vostri confronti, oppure alcuni suoi comportamenti vi irriteranno. Soli: potreste ammirare o persino innamorarvi in segreto di una persona ma non è detto che darete il via a una storia. Leone (23 luglio-23 agosto), oroscopo della settimana

Martedì 11 aprile Venere sbarca in Gemelli e forma un buon aspetto con Plutone in Acquario: è una giornata in cui se avete bisogno di una mano si farà avanti un amico. Ma ciò accadrà perché chiederete un aiuto. E’ un momento in cui dovete permettere a questa persona di vedere i vostri lati vulnerabili: la relazione si rafforzerà! Il transito di Venere andrà avanti fino al 6 maggio: sarete più affettuosi, affascinanti e particolarmente gentili con amici e conoscenti, le relazioni saranno più coinvolgenti. Sarà inoltre gratificante condividere con gli altri le vostre esperienze, le vostre idee. Non è escluso che riuscirete a concretizzare un progetto che avete in mente e forse grazie a una conoscenza, a una persona che vi sostiene. Datevi dunque da fare. Sempre martedì 11 aprile, con la congiunzione Sole-Giove in Ariete, potreste avere in mente grandi progetti come non accadeva da molto tempo. All’improvviso vedrete che tutto può funzionare ma non dovrete fare tutto da soli. Ora che avete imparato a chiedere aiuto e a riceverlo, niente potrà fermarvi! Il 14 aprile, con la dissonanza Venere-Saturno, potrebbe esserci una svolta importante nelle vostre relazioni personali o di lavoro. Rappresenta una grande opportunità per discutere e stabilire dei limiti, chiarire le vostre aspettative e forse per dire di no a qualcosa che non volete. In coppia: fare dei complimenti, offrire un regalino, dire parole tenere al partner farà sciogliere il suo cuore. Soli: Venere in Gemelli a voi parla di flirt, di legami poco impegnativi. Vivere un’affettuosa amicizia non piace a tutti ma in questo periodo dovrete accontentarvi.

Vergine (24 agosto-23 settembre), oroscopo della settimana

Martedì 11 aprile, Venere entra in Gemelli e forma un buon aspetto con Plutone in Acquario: potreste ricevere buone notizie riguardanti la vostra carriera, potrebbe arrivare un meritato riconoscimento! Il transito di Venere andrà avanti fino al 6 maggio: ovunque, farete una buona impressione, utilizzate dunque il fascino per concludere un contratto o un accordo. Rinnovare il look, migliorarlo, potrebbe essere utile a ottenere il successo. Sempre l’11 aprile, la congiunzione Sole-Giove in Ariete al vostro segno parla di grandi soddisfazioni finanziarie, di un autentico colpo di fortuna, che vi permetteranno di uscire da un’eventuale crisi. E’ inoltre possibile un colloquio di lavoro o un’offerta di lavoro migliore di quello che svolgete attualmente oppure trovare persone d’aiuto a concretizzare un progetto. Il 14 aprile, con la dissonanza Venere-Saturno nel lavoro o nella vita privata potreste avere conversazioni importanti sul futuro. E’ un momento in cui essere sinceri su ciò che eventualmente non funziona: ignorarlo, in seguito potrebbe comportare dei seri problemi mentre chiarire rafforzerà il rapporto.

In coppia: con Venere in Gemelli il partner più che mai si renderà conto che può contare su di voi e pur di vederlo/a felice vi farete in quattro!

Soli: Venere in Gemelli potrebbe far arrivare un incontro inatteso quanto esplosivo e il vostro cuore batterà a duecento all’ora!

Bilancia (24 settembre-23 ottobre), oroscopo della settimana

Martedì 11 aprile, Venere entra in Gemelli e forma un buon aspetto con Plutone in Acquario: potreste decidere di vivere una nuova avventura, viaggiare, cambiare radicalmente le abitudini, rivedere le vostre scelte di vita! Il transito di Venere andrà avanti fino al 6 maggio: migliora il vostro umore, è d’aiuto a liberarvi da una situazione complicata o a sentirvi più leggeri e sicuri di voi stessi. Potreste aver voglia di apprendere qualcosa di nuovo, esplorare degli interessi insoliti. Non è escluso inoltre che vi sentirete ben accetti o integrati in un nuovo ambiente. Non è detto che sia necessariamente nuovo, potrebbe essere che già da un anno frequentiate delle persone con le quali avete in cottura un progetto. Sempre l’11 aprile c’è la congiunzione Sole-Giove in Ariete nel vostro settore delle relazioni: il transito vi dota di coraggio, sicurezza e in generale di un atteggiamento spensierato! Possono aver luogo incontri entusiasmanti o entrare in contatto con una persona che ha splendide qualità. Infine, un invito a un caro amico per un viaggio sarà accolto con un entusiasta “sì”! Il 14 aprile la dissonanza Venere- Saturno potrebbe spingervi a stabilire dei limiti importanti riguardo alla consueta disponibilità: se ad esempio un collega sta rallentando il lavoro affronterete la questione in modo estremamente serio e deciso: il vostro tempo è prezioso! In coppia: nella relazione c’è un rinnovamento! Vi piacerà fare qualcosa di diverso, sorprendere la dolce metà con iniziative inedite. Soli: con Venere in Gemelli darete il via alla conquista e sarete attratti da persone diverse da quelle che solitamente vi piacciono. Scorpione (24 ottobre-22 novembre), oroscopo della settimana Martedì 11 aprile, Venere entra in Gemelli e fa arrivare buone notizie riguardanti il denaro: potreste guadagnare di più o investire una somma. Alcuni contatti professionali potrebbero inoltre essere spinti a investire nella vostra attività. Il pianeta inizialmente è in buon aspetto con Plutone e se, lavoro o vita personale, stringerete una relazione sarà importante, andrà avanti nel tempo. Il transito di Venere andrà avanti fino al 6 maggio: nelle prossime settimane avrete l’opportunità di appianare qualsiasi problema, in particolare quelli che richiedono una discussione approfondita. E’ un ottimo momento per trovare sostegno o protezione da altre persone, sia da un punto di vista emotivo che finanziario. Sempre l’11 aprile con la congiunzione Sole-Giove in Ariete, l’atmosfera sarà vivace, divertente, la sicurezza in voi stessi al top così come la produttività e non è affatto escluso un riconoscimento! Avrete la capacità di scovare i difetti di un progetto, di un’idea, vedrete chiaramente cosa non va e soprattutto certi dettagli essenziali che nessuno avrebbe notato ma che a voi non sfuggiranno! Il 14 aprile, la dissonanza Venere-Saturno vi permetterà di stabilire con fermezza delle regole rispetto ai familiari o a un socio. Gli altri non potranno far altro che rispettarle! In coppia: il partner potrebbe essere possessivo/a e geloso/a ma grazie a Venere in Gemelli sarete in grado di rassicurarlo con dolcezza. Soli: in programma c’è un’attrazione irresistibile, preparatevi a vivere giornate all’insegna della passione!

Sagittario (23 novembre-21 dicembre), oroscopo della settimana

Martedì 11 aprile, Venere entra in Gemelli e inizialmente è in buon aspetto con Plutone in Acquario: un incontro con una persona potrebbe cambiare la visione della vostra vita, aprirà la vostra mente a nuove possibilità, capirete cosa è che volete trasformare. Il transito di Venere andrà avanti fino al 6 maggio e sosterà nel vostro settore delle relazioni: più del solito attirate persone disponibili, gentili e voi siete spinti a stabilire pace e armonia con tutti. Il pianeta vi dota di grande fascino che utilizzerete a piene mani anche nel settore professionale dove è possibile concluderete un accordo, otterrete un’assunzione o firmerete un contratto. Sono favorite inoltre le consulenze, le questioni legali, le società e le negoziazioni. Sempre l’11 aprile, la congiunzione Sole-Giove in Ariete mette sulla vostra strada ottime opportunità di lavoro: il vostro entusiasmo sarà al massimo e sarete pronti a entrare in azione. Il 14 aprile, la dissonanza Venere-Saturno, potrebbe spingervi a stabilire dei limiti importanti in famiglia o in generale nella vita personale. Il transito non è piacevole ma rappresenta un’ opportunità per far valere le vostre aspettative e alzare i vostri standard.

In coppia: un po’ di gelosia reciproca accenderà la passione e in programma ci sono serate all’insegna dell’eros di fuoco.

Soli: con Venere in Gemelli potreste essere attratti da due persone contemporaneamente, il che renderà la vita un po’ complicata ma divertente. Alla fine, farete una scelta.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio), oroscopo della settimana

Martedì 11 aprile, Venere entra in Gemelli ed è in buon aspetto con Plutone in Acquario: potreste rendervi conto che alcune abitudini quotidiane (o la loro mancanza) stanno causando dei problemi nella vostra vita. Ora potete apportare piccoli cambiamenti che portano a ottimi risultati. Altra ottima notizia: potreste ottenere una splendida vittoria finanziaria! Il transito di Venere va avanti fino al 6 maggio: rappresenta una grande opportunità per condividere dritte e consigli con colleghi o persone che svolgono la vostra stessa professione e migliorare dunque il vostro lavoro. Più contatterete e tanto più avrete accesso ad alcune opportunità interessanti. In questo segno, in ogni caso, il pianeta vi rende meno inclini del solito a esprimere i sentimenti e le emozioni. Sempre l’11 aprile, la congiunzione Sole-Giove in Ariete vi costringe a mettervi in posizione di difesa o al contrario ad attaccare. Potreste dover gestire un conflitto familiare oppure essere alle prese con un trasloco, una vendita. Ma non è escluso l’ampliamento della famiglia anche attraverso una nascita o un matrimonio. Il 14 aprile, con la dissonanza Venere-Saturno potreste essere intenzionati a fare una selezione tra i contatti e, al contempo, stabilire dei limiti alla vostra disponibilità.

In coppia: con Venere in Gemelli, essere attenti e premurosi con il partner sarà il vostro modo per esprimere i sentimenti.

Soli: una persona sul posto di lavoro o che incontrate quotidianamente, potrebbe farvi gli occhi dolci. Decidere se ricambiare spetta a voi…

Acquario (21 gennaio-19 febbraio), oroscopo della settimana

Martedì 11 aprile, Venere entra in Gemelli e inizialmente è in buon aspetto con Plutone nel vostro segno: l’atmosfera è all’insegna della passione! Se siete soli, potreste avere un incontro e scatterà immediatamente una fortissima attrazione fisica. In coppia, entrerete in una nuova fase della relazione e sarete pronti a scoprire insieme una dimensione diversa dell’eros! In generale, il transito di Venere andrà avanti fino al 6 maggio: avrete bisogno di maggiore spazio, di muovervi e godere delle cose belle e buone della vita. Se ultimamente vi siete sentirti bloccati e limitati dalle circostanze, ora vorrete uscire, frequentare, unirvi a nuovi gruppi e dedicarvi a hobby che vi appassionano. Le amicizie saranno calde, affettuose e potreste stringere nuove, stimolanti relazioni. E’ uno dei momenti più belli dell’anno per mostrare la vostra abilità, il talento e la creatività. Qualcosa che intraprenderete avrà successo, anche da un punto di vista finanziario. Sempre l’11 aprile, con la congiunzione Sole-Giove in Ariete è la giornata ideale per tenere un discorso, firmare un contratto o presentare un’idea per iscritto a una persona influente. Il transito vi rende ottimisti ma potreste avere un valido motivo: qualcosa che avete intrapreso ha avuto successo e siete giustamente orgogliosi di voi stessi. Chi vi circonda vi farà le congratulazioni per la vittoria! L’atmosfera sarà meno leggera il 14 aprile, con la dissonanza Venere-Saturno: è probabile che avrete conversazioni importanti per chiarire alcuni punti su progetti, piani e aspettative.

In coppia: con Venere in Gemelli, amore fa rima con il senso dell’umorismo: vi renderete conto che è un po’ ridicolo litigare per cose banali e una battuta riporterà il sereno.

Soli: Venere in Gemelli vi dota di grande fascino, ideale per conquistare ma va sfruttato con saggezza: anche se vi diverte, evitate di illudere chi vi corteggia.

Pesci (20 febbraio-20 marzo), oroscopo della settimana

Martedì 11 aprile, Venere entra in Gemelli e forma un buon aspetto con Plutone in Acquario: capirete che in passato avete fatto delle scelte solo per compiacere la famiglia e gli amici e vorrete sentirvi liberi! Ora scoprirete che alcune persone care sono pronte a sostenervi in questo cambiamento. Il transito di Venere va avanti fino al 6 maggio: se avete sognato di rinnovare qualcosa nell’abitazione è ora di mettervi al lavoro, dare quel tocco che la renderà più accogliente. A volte cambiare disposizione a un oggetto o un mobile è sufficiente a trasformare l’aspetto della casa. Più in generale, avrete voglia di introdurre armonia e calore nel mondo domestico, di rafforzare le relazioni con le persone care. Sempre l’11 aprile, con la congiunzione Sole-Giove in Ariete, è possibile che vi promettano una bella somma per un lavoro o qualcos’altro ma non è escluso che entri del denaro o riceverete un riconoscimento, una ricompensa! Nelle finanze si apre un nuovo ciclo di benessere e agiatezza. Il 14 aprile, con la dissonanza Venere-Saturno l’atmosfera è meno frizzante: sarete spinti a mettere alcune cose in chiaro nell’ambito familiare.

In coppia: con il transito di Venere in Gemelli, la relazione, le abitudini quotidiane vi rassicureranno e dopo il lavoro sarete felici di ritrovarvi insieme nel dolce nido.

Soli: con Venere in Gemelli potreste rivedere una persona che ha fatto parte del vostro passato: un amico/a o un/a ex e riprendere la frequentazione.