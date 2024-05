Oroscopo Scorpione, settimana 26 maggio – 1 giugno 2024, nuove iniziative.

Scorpione – (dal 23 ottobre al 21 novembre)

Oroscopo dell’amore Scorpione questa settimana Divertiti nel romanticismo. Mentre trascorri più tempo insieme, salta ogni discussione che potrebbe ferire i sentimenti del tuo amante. Assicurati di sorprendere l’amante con un regalo e di essere espressivo nelle emozioni. Gli Scorpioni sposati hanno maggiori probabilità di essere concepiti. Potresti anche incontrare un’ex fiamma per riaccendere la vecchia storia d’amore, ma gli Scorpioni sposati dovrebbero starne alla larga poiché la vita familiare sarà compromessa.

Oroscopo del lavoro Scorpione questa settimana

La tua professionalità lavorerà in ufficio. In un progetto di squadra, non esitate a proporre i vostri pensieri e le vostre idee e saranno accettati. La comunicazione deve essere fruttuosa e i tuoi concetti innovativi sarebbero apprezzati. Utilizza l’abilità comunicativa per vincere un contratto. Alcuni professionisti supereranno i colloqui per trasferirsi all’estero per motivi di lavoro. Gli imprenditori lanceranno nuove iniziative che porteranno anche buoni risultati. Gli imprenditori che commerciano nel settore dell’antiquariato, del tessile, dei prodotti farmaceutici, delle automobili e del legname vedranno buoni ricavi.

Oroscopo del denaro Scorpione questa settimana Vedrai la ricchezza fluire da diverse fonti. Un investimento precedente porterà un buon rendimento mentre potresti anche riuscire a vendere o acquistare un immobile. Chi desidera ristrutturare la casa può procedere con il progetto. Evita di prestare una grande somma a un amico o un parente perché potresti avere difficoltà a riaverlo indietro. Commercianti e imprenditori avranno nuovi partner che potrebbero pompare denaro, aiutando ulteriori espansioni questa settimana.

Oroscopo della salute dello Scorpione questa settimana Gli Scorpioni con problemi legati al torace possono sviluppare problemi nella prima parte della settimana. Evitare sia il tabacco che l’alcol. Preferisci invece abitudini sane tra cui una dieta adeguata, esercizio fisico e meditazione. Piccole infezioni legate agli occhi e alle orecchie potrebbero disturbarti.