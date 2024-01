Oroscopo settimanale Ariete, 7-13 gennaio 2024 un periodo prospero in amore

Ariete – (dal 21 marzo al 19 aprile)

Risolvete le controversie nella vita amorosa e assumete diligentemente anche i compiti professionali. Finanziariamente stai bene e nessun disturbo serio ti farà male.

Amore

Divertiti quando si tratta di amore. Vedrai nuovi colpi di scena nella relazione, per lo più positivi. Alcune storie d’amore si trasformeranno in matrimonio con il consenso dei genitori mentre anche alcune femmine dell’Ariete si fidanzeranno. La prima metà della settimana è buona per presentare l’amante ai genitori. Potresti vedere alcune relazioni tese tornare in pista.

Carriera

Nuove responsabilità busseranno alla porta questa settimana. Sii pronto ad affrontare nuovi compiti che saranno anche impegnativi. Mantieni un rapporto armonioso all’interno della squadra e questo ti aiuterà nel lavoro di squadra. I team leader devono far emergere nuovi concetti in modo che le loro idee innovative siano accettate dal management. Pensa sempre in modo diverso per dimostrare il tuo coraggio. Potresti anche scegliere questa settimana come il momento giusto per cambiare lavoro. Gli uomini d’affari saranno felici di vedere nuove opportunità in giro e potranno lanciare con sicurezza iniziative imprenditoriali questa settimana.

Soldi

Nonostante i piccoli problemi finanziari nella prima metà della settimana, vedrai la ricchezza affluire. Con l’arrivo della prosperità, sei bravo a prendere decisioni finanziarie intelligenti, inclusi investimenti nel mercato azionario e attività speculative. Alcuni nativi dell’Ariete vinceranno una controversia legale su una proprietà di famiglia. Puoi anche aiutare finanziariamente un parente o un fratello questa settimana.

Salute

Nessun grosso problema di salute ti disturberà. Questo ti dà la libertà di prendere parte ad attività avventurose. Attenzione però agli incidenti durante la guida notturna. Evita la guida in stato di ebbrezza e assicurati anche di indossare la cintura di sicurezza mentre guidi un veicolo a quattro ruote. Potresti anche soffrire di pressione sanguigna, ma nessun altro grave problema di salute ti influenzerà.