Oroscopo Leone, settimana 17-23 marzo 2024, un futuro luminoso.

Oroscopo dell’amore per il Leone questa settimana

Accadranno alcuni momenti più luminosi in amore. Sii sensibile verso le aspirazioni del tuo amante. Trascorrete più tempo insieme e condividete tutte le emozioni. I Leone single si innamoreranno mentre alcuni Leone avranno la fortuna di tornare alla vecchia storia d’amore. I Leone maschi potrebbero avere il matrimonio in programma. Le donne sposate dei Leone potrebbero concepire questa settimana. Coloro che hanno relazioni a distanza devono dedicare più tempo a rafforzare il legame.

Oroscopo del lavoro Leone questa settimana

Le sfide professionali ti terranno occupato in ufficio. Nuovi compiti offriranno l’opportunità di dimostrare il loro coraggio. Puoi anche aggiornare il curriculum su un portale di lavoro se desideri cambiare lavoro. Gli addetti al marketing e alle vendite potranno viaggiare e gli operatori sanitari si occuperanno dei casi critici. Coloro che sono in affari devono aspettare un giorno o due per concludere nuovi affari. Gli studenti che si presentano ai concorsi possono essere sicuri del risultato.

Oroscopo dei soldi Leone questa settimana

La seconda parte della settimana è utile per avviare una nuova attività o firmare un nuovo accordo di partnership. Possono esserci conflitti monetari all’interno della famiglia che necessitano di una soluzione anticipata. Potresti acquistare una nuova proprietà o un veicolo questa settimana. Ci sarà una funzione familiare all’interno della famiglia che necessita anch’essa di spese. Puoi anche cancellare tutte le quote pendenti e prendere l’iniziativa per risolvere una controversia monetaria con un amico.

Oroscopo della salute del Leone questa settimana

I Leone con una storia di problemi cardiaci richiederanno cure mediche. Gli anziani possono avere problemi legati al sonno mentre le donne possono lamentarsi di problemi ginecologici. Assicurati di seguire una dieta sana e di fare attività fisica regolarmente. Stai lontano dalle persone con atteggiamenti negativi e riempi la mente di buoni pensieri. Questo ti manterrà mentalmente forte.