Oroscopo settimanale Gemelli, 7-14 aprile: una settimana di successi.

Oroscopo dell’amore Gemelli questa settimana

Impegnarsi per risolvere una crisi nella storia d’amore. La prima parte della settimana è propizia per prendere l’iniziativa per risolvere la situazione. Alcune donne torneranno dall’ex amante, ma i nativi Gemelli sposati dovrebbero evitarlo. Presentare il partner alla famiglia. Potresti pianificare una vacanza romantica questa settimana. Essere testardo può uccidere una relazione e devi essere più flessibile in essa. Non esitare a chiedere scusa quando hai torto.

Oroscopo del lavoro dei Gemelli questa settimana

Aggiorna le tue conoscenze man mano che riceverai nuove chiamate di lavoro che promettono anche buoni pacchetti. Alcuni nativi riusciranno a trasferirsi all’estero per motivi di lavoro. Coloro che sono appena usciti dal college vedranno opzioni di lavoro e il settore bancario sarà prominente. Puoi aspettarti un aumento della posta o dello stipendio. Gli imprenditori sentiranno meno calore poiché il successo sarà al loro fianco. Gli studenti che si presentano ai concorsi possono ottenere risultati positivi.

Oroscopo dei soldi dei Gemelli questa settimana

Trascorri una settimana produttiva in termini di denaro. Alcuni nativi dei Gemelli vedranno la ricchezza arrivare da diverse fonti. Le partnership potrebbero non funzionare sul fronte finanziario e alcuni nativi possono anche aspettarsi perdite finanziarie e maltrattamenti da parte di partner fidati. Puoi investire in beni immobili o attività legate al settore dell’ospitalità, delle bevande, dei trasporti e dell’assistenza sanitaria. Alcuni nativi avrebbero bisogno di spendere per le spese mediche per un fratello. Un amico ti chiederà anche un aiuto finanziario che non potrai rifiutare.

Oroscopo della salute dei Gemelli questa settimana

Hai una buona salute e anche le donne native si riprenderanno dai disturbi esistenti. Nella seconda parte della settimana potrebbero verificarsi problemi come insonnia, acidità e problemi di digestione, ma non saranno gravi. Le femmine devono prestare attenzione mentre tagliano le verdure in cucina e mentre accendono i fornelli.