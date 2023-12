Oroscopo settimanale Toro, 10-16 dicembre 2023: fare progetti familiari

Toro – (dal 20 aprile al 20 maggio)

Piccoli disaccordi nella relazione mentre la crescita professionale è prevista. (shutterstock)

Sii diplomatico nella relazione per evitare problemi. Nonostante le sfide professionali, riuscirai a costruire la tua carriera. Sia la salute che la ricchezza vanno bene questa settimana.

Resta sintonizzato con le ultime notizie su HT Channel su Facebook. Iscriviti adesso

Oroscopo dell’amore del Toro questa settimana

Nonostante piccoli disaccordi, il rapporto rimarrà intatto. Sii cordiale e accomodante. Mantieni l’ego fuori dalla relazione. Mentre trascorri più tempo con l’amante, fai la doccia con affetto ed entrambi dovete incoraggiarvi a vicenda negli sforzi sia personali che professionali. Questo è anche un buon momento per concepire e i nativi del Toro possono pensare di creare una nuova famiglia. I nativi single del Toro saranno felici di sapere che le possibilità di trovare un nuovo amore sono alte.

Oroscopo della carriera Toro questa settimana

Ci saranno opportunità per dimostrare il tuo coraggio sul posto di lavoro. È tuo dovere trovare il momento giusto per sfruttare l’opportunità di ottenere una crescita attiva della carriera. Alcuni professionisti viaggeranno all’estero per motivi di lavoro. Le donne che si occupano di viaggi e trasporti vedranno problemi nella prima parte della settimana. Coloro che stanno già studiando in un’università straniera possono anche trovare lavoro all’estero. Potresti ricevere assistenza da parenti stretti legati al lavoro o allo studio.

Oroscopo monetario Toro questa settimana

C’è ricchezza ovunque. Utilizzalo per realizzare i sogni a lungo accarezzati. Potresti acquistare una nuova casa o un veicolo questa settimana. Gli studenti possono anche trovare finanziamenti per andare all’estero per studiare. Puoi prendere in considerazione investimenti, soprattutto in azioni o proprietà poiché questo è un buon momento per investire in un futuro migliore. Gli imprenditori vedranno un buon flusso di fondi che potrebbe anche aiutare nell’espansione delle attività.

Oroscopo della salute del Toro questa settimana

Fortunatamente, la tua salute andrà assolutamente bene questa settimana. Nessun problema medico importante disturberà la vita normale. Tuttavia, gli anziani devono prestare attenzione quando salgono su un autobus o su un treno. Non saltare i medicinali e prenditi cura anche del cibo che consumi.