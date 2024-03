Oroscopo Toro, settimana 17-23 marzo 2024 nuove responsabilità, ragionevole nella storia d’amore.

Toro – (dal 20 aprile al 20 maggio)

Oroscopo dell’amore del Toro questa settimana

Sii ragionevole nella storia d’amore. Dai ascolto alle richieste del tuo partner e rendi la settimana romantica. Potresti pianificare una vacanza romantica o addirittura presentare l’amante alla famiglia. Alcune donne che hanno avuto problemi a casa questa settimana troveranno anche il sostegno dei genitori. Potresti incontrare l’ex fiamma, ma assicurati che la relazione non ostacoli la vita matrimoniale. I nativi single del Sagittario possono aspettarsi di iniziare una relazione nell’ultima parte della settimana.

Oroscopo del lavoro del Toro questa settimana

Avrai nuove responsabilità in ufficio. Concentrati sul lavoro e stai lontano dai pettegolezzi d’ufficio e dalla politica perché non vuoi ostacolare il rapporto con il management. Non lasciare che la direzione ti disprezzi e dimostrati sempre fedele al lavoro. Alcune domande richiederanno che tu viaggi in terre straniere. Gli studenti che si presentano agli esami li supereranno senza troppe difficoltà. Gli uomini d’affari saranno felici di trovare nuovi partner, soprattutto nella prima parte della settimana.

Oroscopo dei soldi per il Toro questa settimana

Sii saggio in termini di denaro. Nonostante la prosperità, è necessario evitare acquisti di lusso o investimenti ciechi. I giovani nativi saranno entusiasti di andare in vacanza e la loro situazione finanziaria lo consente. Assicurati di avere un piano di gestione finanziaria adeguato e anche di coinvolgere esperti come guida è un’ottima idea. Alcuni nativi del Toro troveranno il successo negli affari.

Oroscopo della salute del Toro questa settimana

Fai attenzione mentre prendi parte ad attività avventurose. La prima parte della settimana non è adatta agli sport subacquei. Puoi smettere sia di alcol che di tabacco e iniziare anche a fare attività fisica. Questa settimana, la tua dieta deve essere priva di oli e grassi. Dipendi invece da frutta e verdura per rimanere in salute.