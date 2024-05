Oroscopo Vergine, settimana 26 maggio – 1 giugno 2024, nuovo amore.

Vergine – (dal 23 agosto al 22 settembre)

Oroscopo dell’Amore della Vergine questa settimana

Sii calmo anche quando hai dei disaccordi nella relazione amorosa. Alcune affermazioni possono essere fraintese dall’amante e questo porta a piccole turbolenze. La seconda parte della settimana è buona per risolvere la crisi esistente nella storia d’amore. Alcuni Vergini single troveranno un nuovo amore. Rendi felice il tuo amante e assicurati di essere sensibile verso le emozioni dell’amante.

Oroscopo del lavoro della Vergine questa settimana Sii sensibile nel tuo lavoro e sfrutta anche ogni possibile opportunità per aprire la strada alla crescita della carriera. Mantenere sempre un rapporto professionale con le autorità che ne trarrà beneficio in futuro. Potresti vedere opportunità di trasferirti all’estero per motivi di lavoro e alcuni professionisti sanitari gestiranno anche casi cruciali che saranno fondamentali per la tua carriera. Questa settimana non è un buon momento per lasciare il lavoro o trovarne uno nuovo. Gli studenti che devono sostenere un esame dovrebbero fare un piccolo sforzo in più.

Oroscopo del denaro Vergine questa settimana Sei abbastanza prospero da prendere decisioni finanziarie cruciali. Puoi procedere con il piano di acquisto di articoli di lusso. Ripagherai con successo il prestito e donerai in beneficenza. La seconda parte della settimana è propizia per investire in azioni, commercio e attività speculative. Aspettatevi un aumento di stipendio che si rifletterà anche sul vostro estratto conto.

Oroscopo della salute della Vergine questa settimana Nessun grosso problema medico ti disturberà. Procedi con il programma della vacanza, ma evita le attività avventurose che possono essere disastrose. Le donne incinte dovrebbero prestare attenzione mentre guidano un veicolo a due ruote. Non scendere a compromessi sulla dieta e non consumare pasti leggeri. Considera più la salute della famiglia che la tua. Coloro che hanno un intervento chirurgico programmato per questa settimana possono procedere.