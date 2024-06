Oroscopo Scorpione, settimana 16-22 giugno 2024, momenti favolosi in amore.

Scorpione – (dal 23 ottobre al 21 novembre)

Oroscopo dell’amore Scorpione questa settimana

Avrete alcuni momenti favolosi da custodire questa settimana. Una vacanza è un buon modo per connettersi con l’amante. Trascorrendo il tempo, apprezzatevi a vicenda nei risultati ottenuti ed evitate discussioni spiacevoli. Dovreste completarvi a vicenda per avere successo negli sforzi personali e professionali. Ciò rafforzerà il legame. Potresti anche considerare di sposarti questa settimana. Alcune donne che affrontano problemi in famiglia vedranno il sostegno dei loro genitori.

Oroscopo del lavoro Scorpione questa settimana

Assicurati di continuare una vita professionale disciplinata e di dare il meglio sul lavoro. Stai lontano dalla politica d’ufficio. Nonostante le molteplici sfide sul posto di lavoro, riuscirai a gestire casi critici e otterrai riconoscimenti dagli anziani. La tua capacità di gestire i team ti aiuterà. Gli uomini d’affari riusciranno a trovare nuove partnership che riescano a raccogliere fondi. Alcuni commercianti potrebbero sviluppare problemi con le autorità locali, ma verranno risolti.

Oroscopo dei soldi Scorpione questa settimana

Utilizza liberamente la tua ricchezza poiché non ci saranno intoppi nell’afflusso di ricchezza. Un investimento passato porterà una buona ricchezza. Puoi andare avanti con il piano per tentare la fortuna in azioni e affari speculativi. Alcuni Scorpioni avranno problemi all’interno della famiglia poiché i fratelli potrebbero provare a mettere le mani sulla tua proprietà. La prosperità ti aiuterà ad acquistare una proprietà o un veicolo.

Oroscopo della salute dello Scorpione questa settimana

Sperimenterai una buona salute questa settimana. Nessun disturbo grave ti farà male. Tuttavia, la febbre virale, l’infezione alla gola e la tosse possono disturbarti. I problemi di salute orale saranno un’altra delle principali preoccupazioni. Mantenere la distanza dai cibi oleosi e grassi poiché ciò può anche portare a una maggiore obesità. Gli anziani possono avere difficoltà a camminare e l’insonnia è un altro grosso problema.