Oroscopo 2025 Sagittario: a confronto le previsioni nei settori del lavoro e dell’amore, di un astrologo inglese, Kyle Thomas e di uno indiano, J.N.Pandey.

La previsione inglese

“Ti aspetta un anno splendido e meraviglioso sotto tutti gli aspetti”, racconta a PEOPLE l’astrologo delle celebrità Kyle Thomas .

“Quest’anno sei in uno dei periodi migliori di sempre per le relazioni, soprattutto se sei impegnato in un’unione o se ne stai avviando una ora”, prevede Thomas. “L’inverno e l’inizio della primavera saranno notevolmente lenti e potrebbero riportare alla mente persone o situazioni del passato”.

Lavoro e denaro

“L’istruzione e le attività intellettuali sono un’area eccellente su cui concentrarti ora e nei molti anni a venire”.

“Le partnership e i contratti commerciali potrebbero essere entusiasmanti nella prima metà dell’anno, ma la seconda metà potrebbe enfatizzare la creazione di ricchezza, asset o grandi questioni finanziarie”.

“Potenti cambiamenti nella carriera potrebbero arrivare all’inizio della primavera o all’inizio dell’autunno”, aggiunge Thomas. “

Amore

Se sei in una relazione impegnata, “la tua connessione potrebbe crescere al livello successivo”. Forse, potreste andare a vivere insieme, fidanzarvi o persino convolare a nozze. Se sei single, potresti “incontrare un partner anima gemella a lungo termine” in questo momento.

Nella seconda metà dell’anno, Thomas afferma che “intimità ed energia erotica potrebbero sfrigolare!” Propone: “Abbraccia vulnerabilità, fiducia e sensualità”. Da maggio a settembre, nota che “potresti aver bisogno di essere più pratico, realistico e maturo per quanto riguarda appuntamenti, amore, figli o fertilità”.

La versione indiana

Il 2025 è un anno di crescita costante e nuove opportunità. Mentre le sfide potrebbero emergere, la tua capacità di adattarti e perseverare sarà la tua più grande risorsa. Quest’anno porta un mix di ricompense ed esperienze di apprendimento, aiutandoti a costruire una solida base per il futuro.

Oroscopo da gennaio 2025 a marzo 2025

Durante il primo trimestre dell’anno, Saturno rimane nella tua sesta casa, segnalando potenziali ostacoli nell’occupazione. Potresti incontrare ritardi nelle attività o controversie sul posto di lavoro, ma queste sfide sono temporanee e insegnano lezioni preziose.

Oroscopo da aprile 2025 a giugno 2025

Progetti collaborativi o alleanze potrebbero aprire le porte al guadagno finanziario. Le opportunità di incontrare persone influenti potrebbero aumentare le tue prospettive di carriera. Mentre le spese possono aumentare, sono probabilmente legate a iniziative utili.

Oroscopo da luglio 2025 a settembre 2025

Questo trimestre enfatizza la stabilità e la crescita. L’influenza di Giove nella tua settima casa migliora le opportunità di rafforzare le partnership commerciali ed espandere la tua rete professionale. I guadagni finanziari sembrano più coerenti e potresti riprenderti da eventuali battute d’arresto precedenti. Se hai pensato di lanciare una nuova impresa o un progetto secondario, questo periodo sembra promettente.

Oroscopo da ottobre 2025 a dicembre 2025

Con la chiusura dell’anno, i tuoi sforzi durante tutto l’anno iniziano a dare i loro frutti. Finanziariamente, questo è un momento gratificante, con potenziale per nuove fonti di reddito. Continua a essere cauto con la spesa.

Amore

Con l’influenza positiva di Giove, le tue relazioni fioriranno, portando calore, comprensione e nuove opportunità di connessione.

Oroscopo da gennaio 2025 a marzo 2025

L’anno inizia con un forte senso di ottimismo romantico. Se hai una relazione, aspettati una connessione emotiva più profonda e un più forte senso di impegno. Per i single, questo è un ottimo momento per incontrare qualcuno di nuovo, poiché il tuo fascino e la tua energia attireranno le persone da te.

Oroscopo da aprile 2025 a giugno 2025

Questo periodo porterà alcuni momenti emozionanti per il Sagittario innamorato. Se sei già in una relazione, aspettati di vedere nuove dimensioni di affetto e collaborazione. I singoli Sagittari troveranno i loro circoli sociali espandersi, portando a potenziali incontri romantici. Tuttavia, la metà dell’anno potrebbe portare alcuni malintesi.

Oroscopo da luglio 2025 a settembre 2025

Da luglio a settembre promette sviluppi entusiasmanti nell’amore. Questa volta sarà caratterizzata da avventure romantiche e forti connessioni. Coloro che hanno relazioni impegnate si sentiranno più sicuri e apprezzati, con la comprensione reciproca in aumento. Per i single, questo è un periodo per attirare un partner che integri il tuo stile di vita e le tue aspirazioni.

Oroscopo da ottobre 2025 a dicembre 2025

Gli ultimi mesi dell’anno portano stabilità e profonda soddisfazione emotiva.

Per coloro che sono single, questo è un ottimo momento per incontrare qualcuno con un potenziale a lungo termine. La tua vita amorosa sarà piena di gioia e armonia, dando il tono per il prossimo anno.