Cosa dice l’oroscopo del giorno 9 gennaio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oggi Caterina Galloni non è in grado di compilare il vostro oroscopo. Ci affidiamo in via eccezionale all’oroscopo dell’astrologo indiano Neeraj Dhankher dell’Hindustan Times.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Ariete, la fiamma dell’ispirazione è accesa dentro di te e la tua mente è piena di idee e strategie. Hai la capacità di trasformarlo in uno dei momenti più produttivi della tua vita. Cogli lo slancio creativo e indirizzalo verso i tuoi obiettivi perché le soluzioni appaiono quasi a portata di mano. Ma questo slancio si perde facilmente se non presti attenzione alla tua salute. È importante non prendere alla leggera piccoli sintomi di stanchezza o disagio.

Toro (21 aprile-20 maggio)

Ostacoli che una volta erano impossibili da superare sono ora considerati modesti e la tua tenacia garantisce il successo. Questa spinta di fiducia ti consente di affrontare qualsiasi sfida, non importa quanto sia difficile, rafforzando così la tua capacità di influenzare le situazioni a tuo vantaggio. La via da seguire è illuminata con ogni decisione presa, ma tenere i piedi per terra è importante.

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Gli investimenti di denaro iniziano a produrre risultati positivi, dando così un senso di realizzazione. Affidarsi alla tendenza positiva; tuttavia, non impegnarsi in controversie o spiegazioni eccessive di azioni. Il modo migliore per mantenere positiva l’energia intorno al denaro è mantenere le cose semplici.

Cancro (22 giugno-22 luglio)

Concentrarsi su attività apparentemente banali può essere abbastanza gratificante, fornendo un senso di realizzazione che prima non c’era. Essere onesti nell’assere le responsabilità migliora la propria efficienza e il livello di fiducia sia nel regno personale che in quello aziendale. Quando obiettivi più grandi sono all’orizzonte, impegnarsi in dettagli più fini aiuta a raggiungere una sorta di terro.

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Il tuo cambiamento di energia è palpabile e il peso delle reazioni passate è sollevato. Dove la rabbia era il tuo secondo nome, ora la pazienza governa le tue azioni. Dai il benvenuto a questo nuovo modo di pensare perché ti consente di tornare a una conversazione con un cuore più morbido e una testa più chiara. È possibile che la tua apertura sia scioccante per le persone intorno a te, il che aprirà lo spazio per un ulteriore legame.

Vergine (24 agosto 23 settembre)

Vergine, il flusso regolare di energia positiva continuerà a guidare le tue esperienze, e non c’è molto che possa ostacolare i tuoi progressi. In questo caso, non lasciare che ci siano interruzioni e lascia che questa fase sia il momento di costruire fiducia. Piccole vittorie si seguono a vicenda, rafforzando l’idea che tutto stia cadendo nel posto giusto.

Oroscopo Bilancia (24-23 ottobre)

Bilancia, l’orologio può sembrare muoversi più lentamente di quanto dovrebbe, facendo durare più a lungo i momenti. Questo può causare frustrazione, ma arrendersi alla quiete senza tensione. Ci possono essere obblighi nelle relazioni che richiedono attenzione, deviandola così a cose diverse dai propri obiettivi personali. Questo non è un fallimento, ma un segnale che è sempre importante essere presenti per coloro che contano.

Scorpione (24-ottobre 22 novembre)

l’universo gioca con le tue aspettative e il sentimento d’amore è più vicino di quanto pensi. La difficoltà è vederlo perché quello che ha lo scopo di attirare la tua attenzione può venire nelle forme più poco appariscenti. Sii attento durante la comunicazione e ascolta i tuoi sentimenti. E a volte, le persone più straordinarie arrivano in quello che può essere descritto solo come l’involucro più ordinario e persino complicato.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre)

Lascia che il tuo cuore si rivolga al romantico, ma non lasciare che il desiderio per l’ignoto ti porti alla follia. Prenditi il tuo tempo prima di saltare direttamente nell’estremità profonda di qualsiasi cosa tu voglia sperimentare. La felicità è là fuori, ma la moderazione la farà valere invece di essere solo temporanea.

Capricorno (22 dicembre-21 gennaio)

Capricorno, la riflessione è all’orizzonte, provocando idee di alcuni cambiamenti nella tua carriera. Un basso livello di insoddisfazione può farti pensare a un possibile cambiamento nella tua carriera. Accetta l’idea che questa conversazione interiore sia utile in qualche modo. Sarà utile considerare tutte le possibilità per prendere una decisione corretta prima di adottare misure definitive.

Acquario (22 gennaio-19 febbraio)

Sei circondato da un’energia positiva, e ti viene con facilità, aprendo nuove porte di eccitazione. La passione emerge in superficie, il che significa che puoi prendere decisioni rischiose in sfere che hanno avuto bisogno di cambiamenti per molto tempo. Vai per questo, ma ricordati di stare attento a come ti avvicini. Naturalmente, le nuove opportunità sono sempre entusiasmanti, ma mantenere una visione stabile ti aiuterà a ottenere il massimo da ciò che sta accadendo.

Pesci (20 febbraio 20 marzo)

Il passato può gettare una lunga ombra sulla tua vita, ma non deve tenerti incatenato ad essa. La crescita sta nell’accettare il fatto che hai imparato alcune cose e che dovrebbero guidare il tuo futuro. Lascia andare l’amarezza e lascia che la tua anima guarisse e ricomincia da capo. La liberazione che ne deriva ringiovanirà il tuo spirito e creerà nuove opportunità che sono in linea con il futuro che dovresti avere.

