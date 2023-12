Oroscopo del mese di dicembre 2023, le previsioni degli astri per il segno della vergine in chiusura dell’anno

Oroscopo del mese di dicembre 2023, le previsioni degli astri per il segno della vergine in chiusura dell’anno.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

Mercurio entra nella tua quinta casa di espressione personale, divertimento e creatività il 1, e starà retrogrado qui il 13.

Le prime tre settimane di dicembre saranno in gran parte dedicate a rivedere le cose che hanno tenuto a galla la tua anima ultimamente, e forse anche a tornare ad esse per un secondo colpo di ispirazione.

Dopo che Mercurio torna in Sagittario il 23, la tua attenzione potrebbe essere dirottata sulla risoluzione di problemi in casa o sulla risoluzione di controversie all’interno della tua famiglia che pensavi fossero già state risolte. Non lasciare che una frustrazione momentanea rovini troppo il tuo umore. La seconda volta dovrebbe essere il fascino.

Gli ultimi due anni hanno probabilmente accelerato le cose per te in queste aree e di conseguenza sei stato in grado di accedere a molta saggezza, soprattutto dal maggio dello scorso anno. Alcuni di questi progressi esterni potrebbero essere rallentati da settembre, ma stai ritrovando slancio mentre entri nel nuovo anno. Assicurati che i tuoi propositi includano un paio di destinazioni da vedere che vorresti finalmente visitare nel 2024.

Quando Venere, il governatore dell’amore, entrerà nello Scorpione e nella tua terza Casa della Comunicazione lunedì 2 dicembre, il tuo compito sarà quello di rompere le tue peggiori abitudini. Niente più messaggi di testo passivi-aggressivi.

Questo tema continua quando il sognante pianeta Nettuno, noto per incoraggiare a volte la procrastinazione, termina finalmente la sua fase retrograda e si dirige direttamente nel suo segno natale dei Pesci mercoledì 6 dicembre.

Dicembre ti chiede di fare uno sforzo extra per dire ai tuoi cari esattamente quello che vuoi, che si tratti di come trascorrere il Capodanno o di fare regali per le festività. Per iniziare, il tuo pianeta dominante, quell’imbroglione Mercurio, diventa retrogrado a partire da martedì 12 dicembre.

In questa stessa data, martedì 12 dicembre, c’è una luna nuova nel coraggioso Sagittario, che è una lunazione ideale per concentrarsi sull’implementazione di nuove abitudini. Poiché questa luna nuova oscura cade nella tua quarta casa della casa e della famiglia, ti viene chiesto di concentrare le tue energie sulla gestione migliore della tua vita domestica, comprese le persone che si senton

Una volta che il sole entra nel Capricorno, dando il via a quel periodo dell’anno intenso e movimentato giovedì 21 dicembre, presto andrà avanti nel lavoro, riconoscimenti professionali e, con l’avvertenza che gli oroscopi sono contro la nostra economia, si spera, denaro.

Molti della Vergine sono obbligati a trascorrere le vacanze viaggiando o visitando i propri cari. Dormi e divertiti più che puoi. Dopo Capodanno, che si tratti della prenotazione della tua band o di una promozione, la tua agenda è piena di impegni.

Tuttavia, l’oroscopo di dicembre non finisce senza regalarti qualche notte che chiede solo di essere celebrata. Il primo è la splendente luna piena nel dolce Cancro, che illumina la tua undicesima Casa dell’Amicizia martedì 26 dicembre.

Quindi, venerdì 29 dicembre, l’amorevole Venere entra nel allegro Sagittario e nella tua quarta casa di casa e famiglia (di sangue o prescelti) trascorrendo l’allegria nella tua cerchia ristretta.