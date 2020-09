La storia d’amore tra Alessia Messina e Mario Balotelli, da poco scoperta dai paparazzi, è giunta al termine, e non proprio nel migliore dei modi.

Mario Balotelli è tornato single e la storia con la ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Alessia Messina, è finita nel peggiore dei modi.

Lui sarebbe stato beccato con un’altra, lei che scrive sui social che non vuole più sentire parlare di “quel personaggio”.

Il calciatore che soli pochi giorni fa si diceva innamorato, nelle ultime ore ha rinnegato il tutto.

“Perché la gente non accetta un no come risposta? Perché non accetta un rifiuto come risposta? Perché insistono nel rompere e nel parlare di te quando non c’entrano più con la tua vita? Perché? Visibilità? Popolarità? Ignoranza? Soldi? Tutto insieme? Mah! La vita è bella: godetevela senza rompere le p…e. Comunque ragazzi, sono single e sono quasi tre anni che lo sono quindi basta please!”.

Le chat pubblicate su Instagram

Alessia Messina però, letto lo sfogo del calciatore, si è tolta qualche sassolino dalla scarpa pubblicando la chat con Balotelli.

“Tu vedrai il vero Mario, Alessia”. E ancora: “Tu sei tutto ciò che voglio nella mia vita e in futuro”.

Nella chat che pubblica la ex corteggiatrice ci sono anche svariate telefonate di Balotelli in piena notte da lei rifiutate.

La Messina aggiunge: “Scusatemi se pensavo di essere fidanzata. Di una popolarità così non ne ho bisogno”.

A seguire qualcuno avrebbe anche taggato Alessia Messina in uno scatto via social, assicurando che quella sullo sfondo sarebbe stata la casa di Balotelli.

A quanto pare la ragazza in questione non sarebbe stata la ex corteggiatrice, la quale si sarebbe infuriata ancora di più per lo scatto in questione.

“La ragazza della foto non sono io, avete sbagliato il tag. Grazie per avermi fatto vedere la foto di una nuova ragazza a casa della persona che avete nominato qui sotto. Grazie per tutte queste nuove notizie, ma non ho più niente a che fare con questo personaggio. Saluti”, ha scritto. (fonte TgCom24)