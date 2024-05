La storia tra Jennifer Lopez e Ben Affleck sembra essere in crisi, secondo diverse fonti di gossip. People ha evidenziato che la coppia non è stata vista insieme in pubblico dal 30 marzo. Jennifer Lopez ha partecipato da sola al Met Gala 2024, alimentando speculazioni. InTouch e TMZ riportano che Ben Affleck avrebbe lasciato la casa coniugale e che Jennifer Lopez stia cercando una nuova abitazione a Beverly Hills.

Le voci di una separazione imminente sono corroborate dalle dichiarazioni di un insider a InTouch, che afferma che la coppia sta per divorziare e che entrambi si stanno concentrando sui loro impegni lavorativi e familiari. Jennifer Lopez è stata vista visitare una casa in vendita, nonostante abbiano recentemente acquistato una mansion da 60 milioni di dollari. La coppia, che si è sposata due volte nel 2022, è al centro di queste speculazioni mentre entrambi si dedicano ai loro progetti professionali: Jennifer Lopez sta promuovendo il suo prossimo film Netflix “Atlas” e girando “Kiss of the Spiderwoman”, mentre Ben Affleck ha partecipato a “The Roast of Tom Brady” e sta lavorando su “The Accountant 2”. Nonostante continuino a indossare le fedi, TMZ riporta che Ben Affleck è stato visto soggiornare in una casa a Brentwood, lontano dalla residenza coniugale.