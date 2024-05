In collegio il rischio di abusi sessuali è alto, i bambini di 8 anni dovrebbero rimanere a casa, parola del fratello della principessa Diana, Charles Spencer, basandosi sulla sua esperienza: dice di aver subito “abuso sessuale” da ragazzo.

La scuola che frequentò negli anni ’70, la Maidwell Hall, è citata nel suo libro di memorie, “A Very Private School”, una scuola molto privata, appena pubblicato. Spencer rivela come è stato molestato da una assistente donna della scuola elementare nel Northamptonshire.

Spencer, che ha 59 anni ha descritto come il “vorace pedofilo” depredava lui e altri ragazzi, adescandoli e poi abusando di loro nei letti dei dormitori di notte.

Il libro descrive anche in dettaglio come John Porch, morto nel 2022 all’età di 95 anni, il preside “terrificante e sadico” dell’esclusiva scuola elementare, abbia inflitto brutali percosse, apparentemente traendo piacere sessuale dalla violenza.

Infliggeva brutali percosse e traeva piacere sessuale dalla violenza racconta Spencer. “I colpi venivano sferrati in modo rapido e deciso, con tutta la forza del suo braccio muscoloso, prima che ti respingesse con disgusto”, scrive in un passaggio. “Un vero e proprio inferno”, subito dagli 8 ai 13 anni.

Dopo la sua esperienza a scuola quando arrivò all’età di otto anni, Earl Spencer ha ora invitato i bambini così piccoli a non essere mai mandati in collegio.

Parlando allo tv, ha detto: “Quando sono andato per la mia prima notte in questa scuola non ero mai stato lontano da casa senza un membro della famiglia e l’orrore di ciò – ho avuto incubi per sei mesi.

Non gli avevano detto che lo avrebbero lasciato a scuola. Allora pensava che sarebbe andato in viaggio con i suoi genitori e poi si è messo a cercarli ma se n’erano andati. Erano tornati a casa e non li avrebbe visti per cinque settimane.

“Penso che essere mandati via a un’età molto delicata, come sette o otto anni, sia davvero orribile, non lo sostengo affatto.

“Ho sette figli e due di loro hanno scelto di andare in collegio quando erano ancora adolescenti. E va bene: la loro decisione. E se avessero deciso che non era per loro, sapevano che c’era un piano di uscita”.

Spencer ritiene inoltre che, a causa della sua giovane età, fosse meno propenso a denunciare l’abuso di un adulto. Ha raccontato gli abusi che ha subito durante la sua infanzia. Ha detto: ‘Penso che i bambini di quell’età, indipendentemente dal loro background, non abbiano un contesto per la loro vita, pensano solo che questo sia ciò che i loro genitori si aspettano e questo è il quadro che è stato loro dato.

“Ho scoperto che tra tutti i miei amici nessuno di loro lo ha detto ai propri genitori. E devo dire un’altra cosa, provenendo dal background piuttosto teso da cui molti di noi provenivano negli anni ’70, non avevamo conversazioni a livello profondo con i nostri genitori.

“In effetti uno dei miei amici ha detto che il suo ricordo costante di essere stato mandato in questo posto all’età di otto anni era quanto fosse strano essere in macchina con suo padre perché non avevano mai avuto una conversazione prima.”

Maidwell Hall si trova a dieci miglia da Althorp House, la residenza della famiglia Spencer, dove è sepolta Diana. Un punto di riferimento per le scuole private d’élite, tra cui Eton e Winchester, ha ammesso solo ragazzi fino al 2010 e attualmente addebita tasse fino a £50 mila euro l’anno.

Earl Spencer, che entrò nella scuola nel 1972, ricorda come ai ragazzi veniva detto di riferirsi a tutto il personale femminile come “Per favore” invece che “Signorina” – una regola che avrebbe dovuto instillare le buone maniere, ma che Earl Spencer riteneva fosse “profondamente strana”. ‘.