ROMA – Chiara Ferragni, in collaborazione con Evian, ha realizzato una serie di bottiglie d’acqua a tiratura limitata e messe in vendita a otto euro. Prezzo che però ha scatenato una vera e propria protesta sui social.

Sul Web è possibile acquistare il set da 12 bottiglie a 72,50 euro, abbassando così il costo a circa 6 euro al pezzo. E, malgrado le polemiche, le bottiglie sono andate a ruba e sono già sold out.

“Un’icona della moda del 21esimo secolo disegna la nuova edizione limitata Evian per Chiara Ferragni”, si legge sul sito acquedilusso.it, “Evian e Ferragni uniscono le forze per creare la nuova collezione dell’iconica edizione limitata Evian. Dieci anni dopo la sua collaborazione con Christian Lacroix, la prima di una serie che vede il nome Evian associato ai designer più illustri ogni anno, l’annata del 2017 segna l’inizio di una nuova era per la famosa edizione limitata”.

Sui social la notizia fa discutere. C’è chi attacca la moglie di Fedez: “Oggi – scrive Stefania Stravato – ho visto la bottiglietta d’acqua Evian, limited edition di Chiara Ferragni. Questa è una donna indiana con i figli che rovista tra i rifiuti di una discarica nei pressi di Gurwahati, in India. Sì, è banale dirlo. Ma quanto fa schifo il mondo”.

E c’è chi la difende: “Le edizioni limitate di #Evian in vetro da 750ml (ossia la bottiglia a destra dell’immagine) – risponde Riccardo Onorato – sono sempre esistite. È una forma di marketing che fanno da prima che esistesse la #Ferragni: lei ha solo avuto la possibilità di farne parte. Non siate sempre ignoranti!”.