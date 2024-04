Culona direbbe Berlusconi ma non potrebbe proprio aggiungere l’aggettivo che fece il giro del mondo. E lei se ne vanta, forte di 5,4 milioni di follower su Istagram e di 117 mila like alla sua richiesta alle compagnie aeree di sedili più larghi per accomodare meglio il suo sedere. I suoi video sono talmente efficaci che al giornale tedesco Bild bastano due righe di titolo e una di testo per presentare la sua petizione.

“Si adatta a malapena a bordo

“La modella ha un grosso problema al sedere

“La modella Gracie Bon sta facendo molto parlare di sé con questo video di Instagram!”

A causa delle dimensioni generose del suo fondoschiena, scrive 105.net, la modella panamense non trova mai i sedili adatti in aereo. Per questo motivo viaggia sempre scomoda e vorrebbe che le compagnie aeree prendessero a cuore il suo problema. Negli ultimi tempi, ha pensato di sfruttare la sua popolarità su Instagram per portare alla luce questo tema. In realtà, si tratta di un disagio che provano costantemente molte persone plus-size: basta pensare che alcuni sono costretti ad acquistare due posti vicini, pagando un biglietto doppio, pur di stare comodi o semplicemente riuscire a sedersi.

La modella sostiene che i posti a sedere siano troppo piccoli e per questo le causano grandi danni a livello fisico, oltre che un forte senso di disagio. Persino viaggiando in prima classe, Gracie non riesce ad allacciare la cintura di sicurezza. E il video è fatto per dimostrare la difficoltà di allacciarsi.

“Non è colpa mia se ho un sedere così grande”, ha detto Gracie Bon, Non tutti, però, sono d’accordo con lei, aggiunge 105.net: è stata a volersi gonfiare il fondoschiena in modo esagerato e “ora deve accettare le conseguenze della sua decisione”.