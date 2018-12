Daniela Machado, VIDEO e FOTO Instagram. Lady Cancelo incanta tutti

TORINO – Daniela Machado continua a fare strage di cuori. Dopo aver fatto innamorare i tifosi dell’Inter, sta facendo lo stesso anche con quelli della Juventus. Daniela è la compagna di Joao Cancelo, calciatore portoghese che la scorsa estate è passato dall’Inter alla Juventus dopo che i nerazzurri non lo hanno riscattato dal Valencia, società che deteneva il suo cartellino.

La Machado è una modella di livello internazionale che vanta molti followers su Instagram. Ha un fisico praticamente perfetto e le sue foto hanno fatto incetta di like su Instagram.

Gli aggiornamenti social sulla Machado e su Cancelo

João #Cancelo indo comemorar 7 anos de namoro com Daniela Machado (via Instagram) pic.twitter.com/jzqwT25f25 — Bianconeri Brasil (@bianconeribra) 28 dicembre 2018

