Federica Pellegrini mano nella mano con Matteo Giunta FOTO

Federica Pellegrini e la serata con Matteo Giunta.

Sul prossimo numero di Chi, in edicola da mercoledì 7 ottobre, le immagini in esclusiva di Federica Pellegrini mano nella mano con il suo allenatore Matteo Giunta.

Dopo tre anni di rumors sulla loro relazione, mai ufficializzata, per la prima volta la campionessa di nuoto e il suo allenatore si sono lasciati sorprendere in teneri atteggiamenti.

Le foto sono state scattate a Roma, dopo una romantica cena a due al termine di una giornata di allenamenti.

Secondo alcune fonti riportate dal settimanale, la relazione tra la Pellegrini e il suo inseparabile coach sarebbe iniziata nel 2017.

Un’amicizia speciale che avrebbe causato la fine della love story tra la nuotatrice e Filippo Magnini, oggi neo papà di Mia, la bambina avuta da Giorgia Palmas.

L’ultimo post Instagram di Federica Pellegrini ha suscitato l’interesse dei follower. Un dettaglio non è sfuggito ai fan della campionessa.

Gli ultimi selfie di Federica Pellegrini hanno suscitato un notevole interesse tra i suoi fan.

Follower che hanno notato un particolare, che metterebbe a tacere i rumor sul suo fidanzamento con l’allenatore Matteo Giunta.

I due hanno sempre tenuto al riparo da occhi indiscreti la loro vita privata e solo in alcuni casi sono stati fotografati insieme anche al di fuori dagli allenamenti.

L’ultima fotografia pubblicata su Instagram dalla Pellegrini ha riacceso però la curiosità su di loro.

La nuotatrice ha condiviso lo scatto, in bianco e nero, della sua mano sulla quale spicca una fedina al dito anulare.

Il dettaglio non è sfuggito: “Ti sposi?”, “Che significa l’anello?”, “Pronta per il grande passo ma mi raccomando non deluderci a Tokyo”.

E ancora: “Quindi vuol dire che ti sposi?”, “La Fede con la fede!” hanno commentato vari fan.

Una fedina che per i follewer della campionessa sarebbe la prova di un impegno definitivo. (Fonti: settimanale Chi, Instagram).