ROMA – “Con Jennifer Aniston ci sentiamo”. A svelarlo ai microfoni di Radio DeeJay è Fedez.

Intervistato da Linus per parlare del suo nuovo brano in uscita, Bimbi per strada, il marito di Chiara Ferragni ha raccontato della sua nuova amicizia nata in quarantena.

“Ho fatto un video durante la quarantena, avevo fatto una parodia di Friends. Jennifer Aniston ha iniziato a mettermi like a ogni post e ogni tanto ci scriviamo”.

In questi mesi di reclusione per tutti, il rapper spiega di essersi messo a scrivere: “Mi sono preso i miei tempi. Ho iniziato un processo di scrittura, non significa che abbia smesso di far musica anche se per un anno e mezzo non è uscito nulla”.

“Tendenzialmente, la routine mi uccide, anche quella musicale. Ho cercato di fare qualcosa di diverso rispetto a quello che ho fatto prima”, spiega Fedez.

“Sono successe tante cose nella mia vita. Diventare padre cambia le prospettive, ho imparato tanto dalle batoste che ho preso e sono cambiate le priorità”.

Per il resto però la voglia di tornare sul palco c’è. “Appena sarà possibile ne farò, per 100-200 persone”, ha detto Fedez in una intervista a Repubblica.

“Perché voglio aiutare concretamente i lavoratori della musica disoccupati: elettricisti, operai, tecnici. Lo streaming è una buona alternativa ma appunto non fa lavorare queste persone”. (Fonti: Radio DeeJay, Repubblica).