Fiorella Mannoia e Carlo di Francesco si sono sposati. Lo hanno fatto lontano dai riflettori, con rito civile e una cerimonia per pochissimi intimi. E’ stata poi la stessa cantante ad annunciarlo ai fan con una foto su Instagram: “Dopo 15 anni, ebbene… SI”, ha scritto.

Mannoia, 66 anni, ha pronunciato il fatidico sì indossando un tailleur pantalone bianco e sneaker argentate. Lui, 41 anni, è un musicista nonché professore nel programma Amici di Maria De Filippi.

Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco, insieme da 15 anni

Nonostante la notevole differenza di età che li separa, 26 anni, Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco hanno costruito una relazione solida che dura da ben 15 anni.

Entrambi riservatissimi, hanno reso nota la loro storia d’amore dopo ben 10 anni di fidanzamento. Solo nel 2017, in un’intervista a Vanity Fair, la cantante ne aveva parlato per la prima volta in questi termini: “Siamo aperti, non chiusi. Per questo non ci stanchiamo. Ognuno è libero di aderire alle proprie passioni. Non sei mai solo e infelice, quando ne hai”.

Tra i tanti segreti che hanno mantenuto vivo il loro legame negli anni, come dichiarò la stessa Mannoia, c’è la capacità di ridere insieme, di essere compagni di gioco, di vita, di viaggi e di nuove esperienze: “Giocare sempre. La vecchiaia è faccenda di corpo. di muscoli. Per il resto è un’invenzione. La vecchiaia non esiste”.