Francesca Valenti, fidanzata Cutrone, è una star su Instagram. VIDEO e FOTO

MILANO – Patrick Cutrone sulle orme di Bobo Vieri. E’ il bomber azzurro del momento, centravanti del Milan e futuro della Nazionale Italiana di calcio. Cutrone è implacabile in campo, dove non lascia scampo ai portieri avversari, ma anche fuori dal terreno di gioco dove fa strage di cuori.

La sua fidanzata è bellissima. Si tratta di Francesca Valenti, modella che ha nel suo curriculum il trionfo a Miss Milano. Cutrone punta in alto e ha conquistato il cuore della ragazza più bella di Milano. Un colpo non da poco che vale più di un gol in rovesciata al 91′.

Ecco i video e le foto di Francesca Valenti

Visualizza questo post su Instagram 😉😉 Un post condiviso da Francesca Valenti (@fraa_valenti) in data: Lug 21, 2017 at 12:02 PDT

Visualizza questo post su Instagram 😝😜 #goodvibes Un post condiviso da Francesca Valenti (@fraa_valenti) in data: Lug 30, 2017 at 3:12 PDT

Visualizza questo post su Instagram 👊🏻💪🏻 #fitnessgirls#almenocisiprova😂 @giulibarni Un post condiviso da Francesca Valenti (@fraa_valenti) in data: Giu 30, 2016 at 9:24 PDT

LEGGI ANCHE:

Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A.

Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A.

I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.