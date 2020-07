Ghali ha una nuova fidanzata? Le foto del settimanale Chi

ROMA – Il rappper Ghali ha una nuova fidanzata?

Sembra proprio di sì. A fare lo scoop è il settimanale Chi che ha paparazzato il rapper con una misteriosa ragazza.

Finita qui la storia con Mariacarla Boscono?

Così sembra.

Ghali e la misteriosa ragazza, racconta il settimanale diretto da Alfonso Signorini, sono stati sorpresi dai paparazzi in un ristorante di Milano.

Ignota, al momento, l’identità della ragazza.

Ora non resta che aspettare le prossime settimane. Quello di Ghali, infatti, sarà sicuramente uno dei gossip caldi di quest’estate.

Gué Pequeno contro Ghali: “Un rapper vestito da donna con la borsetta mi fa ridere”

Gossip o no, negli scorsi giorni si era tornato a parlare di Ghali soprattutto per le parole di un altro rapper, parliamo di Gué Pequeno.

In una intervista Pequeno ha duramente attaccato il buon Ghali:

“Non avremo mai un rapper nero al numero 1 – le sue parole – Appartiene all’universo fashion: non sarà mai un idolo del mondo di colore”.

E ancora: “Un artista che va in giro vestito da confetto può andare bene per una sfilata ma non ha grande credibilità di strada”.

Finita qui? No. Dice Pequeno: ““Io non sono razzista né omofobo ma vedere un rapper che va in giro vestito da donna con la borsetta mi fa ridere, che poi almeno fosse gay. Boh sono robe assurde”. (Fonti: settimanale Chi, FanPage, Rolling Stones).