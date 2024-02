Sangiovanni ha deciso di fare una pausa dalla sua carriera musicale. Questa decisione è stata annunciata attraverso un post sincero e toccante sul suo profilo Instagram, in cui ha espresso gratitudine per l’esperienza vissuta a Sanremo ma ha anche riconosciuto l’importanza di essere autentici e onesti con se stessi.

In merito alla questione si è espressa la giornalista e conduttrice Monica Setta che ospite a “La volta buona” condotto da Caterina Balivo ha detto:

“La storia di Sangiovanni rappresenta uno spaccato della Generazione Z. I giovani nati dal 2000 in poi hanno vissuto esperienze uniche, come la pandemia da COVID-19, la crisi economica del 2008 e il cambiamento dei media digitali. Questi eventi hanno avuto un impatto significativo sulla loro psiche e sul loro benessere emotivo, ma le conseguenze di questo isolamento forzato sono ancora da comprendere appieno”.

Il post di Sangiovanni su Instagram

Nel suo lungo messaggio su Instagram, Sangiovanni ha iniziato ringraziando per l’esperienza che ha avuto a Sanremo, ma ha anche chiarito che la sua decisione non è stata influenzata dalla posizione in classifica o da altri fattori esterni. “Grazie a quest’esperienza ho capito che essere se stessi e dire la verità è importante, bisogna accettare quello che si è”, ha scritto.

Il giovane cantante ha poi ammesso di non riuscire più a fingere di essere felice e soddisfatto della sua attuale situazione. Ha sottolineato l’importanza di avere il coraggio di fermarsi quando necessario e ha condiviso con i suoi follower la sua decisione di prendersi una pausa dalla musica. Questo gesto coraggioso ha suscitato molte riflessioni e domande sulla sua salute mentale e sulle pressioni che possono derivare dalla sua giovane età e dalla sua rapida ascesa al successo.