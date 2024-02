Stefania Orlando è una degli ospiti della puntata di oggi 16 febbraio del programma “La volta buona” condotta da Caterina Balivo. La conduttrice durante l’intervista ha parlato della fine del suo matrimonio con Simone Gianlorenzi:

“Quando finisce un matrimonio o un amore, le colpe stanno da entrambe le parti, probabilmente ho fatto anche io degli errori. Non so cosa sia successo tra noi, sicuramente 6 mesi di Grande Fratello hanno inciso ma non so quale è stato, se c’è stato, un interruttore che ha dato il via a questa crisi. Io con Simone ho avuto un rapporto durato 15 anni bellissimo, molto costruttivo. Non ci stiamo sentendo ora ma credo sia anche naturale”.