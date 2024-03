L’attrice Drea De Matteo: “Non mi hanno più chiamata per fare film e allora ho aperto un profilo Onlyfans”

“Non mi hanno più chiamata per fare film e allora ho aperto un profilo Onlyfans a 52 anni. In poco tempo mi sono salvata dallo sfratto”. A parlare, intervistata dal New York Times, è l’attrice Drea De Matteo, 52 anni, diventata popolare negli anni per aver recitato nella serie I Sopranos.

Le parole dell’attrice

“Questo nuovo lavoro ha salvato la mia casa. E mi ha dato abbastanza soldi per avviare e finanziare nuovi progetti”, spiega. “Mi hanno messo in sfratto esecutivo – continua -, la mia casa era allagata, stavo cercando di venderla il più rapidamente possibile. Poi ho perso mia nonna, mia madre ha la demenza e non aveva soldi per l’assistenza medica. Non sapevo più dove sbattere la testa. Così ho caricato prima una foto, poi un’altra, poi un’altra, poi un video, poi un altro. È andata bene”. L’attrice dice di tenerci a dare ai suoi follower un’immagine reale: “Mi registrano mentre scattiamo le foto. Ho dovuto iniziare a mangiare molti carboidrati perché ero troppo magra. Prima di ogni servizio fotografico mangio tantissimo così sembro più bella. Tutti vogliono vedere tette e sedere, altrimenti le foto sono una noia”.