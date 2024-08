Lo yacht di Maria De Filippi da 4 milioni: in vacanza con lui, sorrisi e serenità

Maria De Filippi sta trascorrendo le vacanze su uno yacht da 4 milioni di euro sfoggiando sorrisi e serenità: ecco chi c’è con lui.

Ultime settimane di vacanze per Maria De Filippi che, prima di tornare ufficialmente al lavoro, si sta godendo il mare in piacevole compagnia. La conduttrice affronterà un anno intenso dal punto di vista lavorativo che comincerà ufficialmente il 28 agosto con le prime registrazioni della nuova stagione di Uomini e donne e per affrontare i prossimi mesi nel modo migliore ha deciso di ricaricarsi concedendosi una vacanza lontana da tutto e tutti.

Mediaset, infatti, ha deciso di puntare ancora una volta su di lei e, oltre a condurre come sempre il dating show del pomeriggio di Canale 5, si occuperà della produzione della nuova stagione di Temptation Island, di Tu sì que vales di cui è sempre giudice e di C’è posta per te che andrà in onda a gennaio anche se, come sempre, le registrazioni iniziano molto prima.

Per il lavoro, tuttavia, c’è ancora tempo e così, prima di tornare ufficialmente a fare compagnia agli italiani, Queen Mary si sta godendo una piacevole vacanza su uno yacht da 4 milioni di euro e con lei c’è un uomo che le sta strappando grandi sorrisi.

Maria De Filippi: vacanze stellari con l’uomo più importante della sua vita

Su uno yacht del valore di 4 milioni di euro munito di ogni comfort, Maria De Filippi sta trascorrendo le vacanze con il figlio Gabriele. Adottato insieme a Maurizio Costanzo quando era solo un bambino, è diventato il centro della vita della conduttrice che ha scelto di averlo al proprio fianco non solo a lavoro, ma anche in vacanza. Con un costume intero che fascia perfettamente le curve perfette, lei si rilassa insieme al suo unico figlio distribuendo sorrisi e abbracci.

Spensierata, senza preoccupazioni lavorative e totalmente al naturale se non con la pelle dorata frutto della tintarella, Maria si gode il relax che le sta regalando la vacanza in yacht dove è sicura di non essere disturbata dai fan e dai curiosi. Tra pochi giorni, poi, la conduttrice tornerà a Roma per dedicarsi al lavoro.

Oltre ai suoi programmi di successo, infatti, si dedicherà alla realizzazione di “Amici-Verissimo” che sarà condotto da Silvia Toffanin che ha indicato come sua erede e che celebrerà gli ex allievi della scuola che sono riusciti ad affermarsi nel mondo della musica e della danza.