ROMA – Alfonso Signorini su Chi ha pubblicato sia il bacio di Mahmood, il vincitore di Sanremo con la canzone “Soldi”, che il nome del suo fidanzato. Si tratta di Lorenzo Tobia Marcucci.

Marcucci, toscano classe ’89, lavora nella moda per il brand Guidi 1896, “ha conquistato il cuore di Mahmood”; gli amici comuni raccontano “che un sentimento autentico lo lega al cantante. I due sono una coppia solida che non si è lasciata destabilizzare dallo tsunami del successo”.

Ecco quindi le foto esclusive del vincitore del Festival insieme al fidanzato in Porta Venezia, a Milano. “I due si vedono mentre in macchina, sotto casa di Lorenzo, e si scambiano un bacio. Non solo il bacio della passione, ma quello tenero della coppia collaudata. Per più di un’ora tra un bacio e l’altro, i due parlano”.

Alessandro Mahmoud non ha mai voluto precisare il suo orientamento sessuale, specificando di essere infastidito anche dalla domanda e aggiungendo: “Perché per me oggi non dovremmo nemmeno fare distinzione tra etero e gay. Nessuna distinzione di questo tipo. Nella domanda c’è già una distinzione, quando in realtà non c’è differenza. […] Sono felice e sono fidanzato”.

Fonte: Instagram