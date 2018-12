FRANKLIN – Miley Cyrus e Liam Hemsworth si sono sposati. Due diverse foto entrambe in bianco e nero: un bacio e un intenso abbraccio vestiti da sposi dietro un tripudio di fiori. La pop star americana ha confermato così sui social il matrimonio col suo partner storico, l’attore australiano.

“10 anni dopo…” ha scritto la cantante sotto una delle immagini della sobria festa di nozze, che si è svolta domenica nella proprietà della Cyrus, a Franklin, in Tennessee. La coppia aveva perso la sua casa a Malibu, nel novembre scorso, nei devastanti incendi che hanno colpito la California. Miley e Liam si erano incontrati dieci anni fa sul set del film Last Song, ma la loro storia era stata ufficializzata solo nel 2012. Il loro sembra sia stato amore a prima vista ma non senza alti e bassi: si erano lasciati nel 2013, salvo poi ritrovarsi nel 2015. Anche di recente si erano rincorse voci di una crisi.

La pop star, ex star della Disney diventata poi celebre per le sue perfomance esplicite e trash, sembra aver lasciato dietro di sé ogni eccesso: i festeggiamenti per il matrimonio col suo Liam sono stati sobri e senza clamore, vi hanno partecipato solo parenti e amici intimi.