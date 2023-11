Sean “Diddy” Combs, miliardario cantante rap e ex di Jennifer Lopez è stato accusato di stupro e ripetuti abusi fisici dalla ex fidanzata, la cantante Casandra Ventura, in arte Cassie

Secondo l’accusa, le violenze si sarebbero verificate nell’arco di un decennio, quanto durò la loro relazione, terminata nel 2018.

Nella causa, depositata presso il tribunale distrettuale federale di Manhattan, Cassie sostiene che Combs l’ha introdotta “a uno stile di vita di eccessivo abuso di alcol e sostanze” e l’ha costretta a fare sesso con numerosi prostituti maschi mentre filmava gli incontri.

Ventura ha dichiarato in una nota: “Dopo anni nel silenzio e nell’oscurità, sono finalmente pronta a raccontare la mia storia e a parlare a nome mio e a beneficio di altre donne che affrontano violenza e abusi nelle loro relazioni”.

In risposta, un avvocato di Combs, Ben Brafman, ha dichiarato a The Independent: “Il signor Combs nega con veemenza queste accuse offensive e oltraggiose. Negli ultimi sei mesi, il signor Combs è stato sottoposto alla persistente richiesta di 30 milioni di dollari da parte della signora Ventura, sotto la minaccia di scrivere un libro dannoso sulla loro relazione, che è stato inequivocabilmente respinto come palese ricatto”.

Combs e Ventura si sono conosciuti nel 2005, quando lei aveva 19 anni e lui 37.

In un incidente descritto nella causa, Ventura afferma che Combs era arrabbiato per il suo appuntamento con il collega rapper Kid Cudi e aveva minacciato di far saltare in aria la sua macchina.

“In quel periodo”, dice la causa, “l’auto di Kid Cudi è esplosa nel suo vialetto.”

Kid Cudi ha confermato il racconto di Ventura tramite un portavoce, secondo il New York Time, dicendo: “È tutto vero”.

Ventura sostiene che quando ha cercato di interrompere la relazione nel 2018, Combs l’ha costretta a entrare in casa sua e l’ha violentata.

“Durante la loro relazione il signor Combs era incline a una rabbia incontrollabile e spesso picchiava selvaggiamente la signora Ventura”, sostiene la causa.

“Lo staff del signor Combs e i dipendenti della Bad Boy Entertainment e delle attività collegate al signor Combs hanno assistito a questi pestaggi, ma nessuno ha osato parlare contro il loro spaventoso e feroce capo.”

Douglas Wigdor, un avvocato della Ventura, ha detto che le parti si erano parlate prima che la causa fosse depositata. “Il signor Combs ha offerto alla signora Ventura una somma a otto cifre per farla tacere e impedire l’avvio di questa causa”, ha detto. “Ha rifiutato i suoi sforzi.”

Combs è conosciuto come uno dei dirigenti più ricchi e potenti dell’industria musicale. Forbes ha recentemente stimato il suo patrimonio netto a 1 miliardo di dollari. Secondo quanto riferito, ha guadagnato 90 milioni di dollari solo nel 2022, grazie in parte alla sua collaborazione con la vodka Ciroc.

Il nome di Diddi è legato a un episodio del passato con Jennifer Lopez. Lopez e Sean Combs si sono frequentati dal 1999 all’inizio del 2001 proprio mentre la carriera di lei stava esplodendo. Erano una delle coppie più calde in circolazione in quel momento. Poi, nel dicembre 1999, stavano fuggendo da un nightclub di New York City dove era appena avvenuta una tripla sparatoria. Il Lincoln Navigator della coppia passò con il rosso e furono fermati. Secondo quanto fu pubblicato un quarto di secolo fa, nell’auto fu trovata una pistola rubata.

Lopez, ricorda italian.news24viral.com, trascorse 14 ore ammanettata a una panchina della stazione di polizia prima che le accuse contro di lei fossero archiviate. Diddy fu invece accusato di possesso di armi e rissa e processato. Alla fine è stato assolto da tutte le accuse nel gennaio 2001, secondo ABC News.



L’incidente ha messo a dura prova la loro relazione, ma Lopez è stato al fianco di Diddy mentre era sotto processo. Hanno anche partecipato ai Grammy Awards del 2000 insieme dopo l’incidente. Circa un mese dopo l’assoluzione di Diddy, tuttavia, la coppia si separò.