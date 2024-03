Will Mellor la delusione di una notte con una leggenda di Hollywood che lo ha usato per fare sesso e lo ha “trattato come un pezzo di carne”

Will Mellor rivela di aver trascorso una notte con una leggenda di Hollywood che lo ha usato per fare sesso e lo ha “trattato come un pezzo di carne”. L’attore Will Mellor, famoso per la sua apparizione nell’originale Celebrity Big Brother, ha raccontato come l’ex moglie di Sylvester Stallone, Brigitte Nielsen, lo abbia usato per fare sesso durante una notte in un hotel.

Will, 47 anni, ha raccontato in un podcast he il Sun ha rilanciato, di aver avuto per anni un debole per Brigitte, ora 60enne. La trovava bellissima e sperava che un giorno si sarebbero incontrati. Quando questo suo sogno si è realizzato ha detto di aver provato nell’incontro umiliazione e persino terrore.

Come ha anche rivelato alla sua co-star di Two Pints of Lager and a Packet of Crisps Ralf Little, sarebbe stata lei a prendere l’iniziativa ma lo ha fatto in un modo che era come se avesse detto ad un autista di andarlo a prendere per poi sbarazzarsene subito dopo, come si fa con un giocattolo che non serve più.

Era altissima, un metro e ottanta, con forme estremamente generose e tali da incutergli timore. La Nielsen ha recitato nel film Red Sonja del 1985 con Arnold Schwarzenegger e nello stesso anno è apparsa in Rocky IV con Sly.Will, che attualmente recita in Coronation Street nel ruolo di un signore della droga Harvey Gaskell, non ha specificato quando sarebbe avvenuta la loro notte di passione.