BUENOS AIRES – Un video sta facendo il giro di internet: un uomo e una donna a Buenos Aires fanno sesso sul balcone tra i fischi di approvazione dei passanti.

Il filmato, pubblicato su Liveleak, non poteva passare inosservato a Dagospia, che infatti ha commentato così:

Una coppia di Buenos Aires si è fatta beccare da una telecamera mentre facevano sesso su un balcone in pieno giorno. Sorprendentemente, dopo essersi palesemente accorti di essere stati sgamati, i due continuano nel loro amplesso come se niente fosse, finendo tra gli applausi degli astanti. La scena è stata ripresa per intero.