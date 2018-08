ROMA – Naike Rivelli fa parlare di se da anni, ossia da quanto ha deciso di dilettare i suoi fan [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] con foto e video decisamente bollenti e pieni di doppi sensi. L’ultimo, in ordine di tempo, che la figlia di Ornella Muti pubblica in rete non è da meno ed è decisamente piccante.

Naike, nell’ultimo video appare completamente nuda mentre entra in piscina mostrando appieno il suo lato B. Nella vasca l’attende un’altra donna travestita da sirena che nuota e che viene ripresa con una telecamera subacquea da Naike.

In diverse interviste, la Rivelli ha sempre ripetuto di come non abbia alcun timore di mostrarsi senza veli e di sentirsi a suo agio con la nudità. Ovviamente tra i commentatori del video c’è chi apprezza, chi la difende e chi la offende con frasi sessiste.