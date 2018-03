ROMA – Smentite, minacce di querele, parole grosse. Che però non sono bastate, a quanto pare, a smontare una bufala che continua a tenere banco in rete e sui social. E che continua ad avere strascichi anche pesanti.

Le indiscrezioni, basate sostanzialmente sul nulla, vogliono Wanda Nara protagonista di una relazione segreta proprio con un compagno di squadra di Icardi, Marcelo Brozovic. Ci sarebbe anche un audio WhatsApp messo in circolazione nelle scorse settimane a provare il tutto: un file ovviamente che non prova niente e del quale è impossibile verificare l’attendibilità. Tanto è bastato, però, per far montare il caso nell’etere. Finendo per spingere i protagonisti a intervenire direttamente per chiarire una volta per tutte.

Prima è stata Wanda Nara a smentire il tutto e minacciare di passare alle vie legali verso chiunque avesse contribuito alla diffusione della bufala. Poi è intervenuto Brozovic attraverso il suo legale, che ha definito le affermazioni “apertamente diffamatorie e illecite e gravemente lesive dell’immagine” del suo assistito spiegando anche che le voci avevano creato disagio in Croazia alla moglie e ai famigliari del giocatore, scossi di fronte alle insinuazioni.

Ora, ecco un altro capitolo della storia, sempre più assurda. Le voci hanno infatti fatto sì che Wanda Nara sia diventata, a sua insaputa, tra le personalità più cercate sui siti per adulti.

Una tendenza che emerge dai dati di uno dei portali a luci rosse più frequentati dagli uomini, PornHub, dove proprio il nome della moglie di Icardi ha improvvisamente conosciuto una vera e propria impennata, scavalcando nelle ricerche degli utenti quello delle attrici che nel mondo dell’eros lavorano per scelta.