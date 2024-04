Cosa dicono gli ultimi sondaggi politici: Fratelli d’Italia al 26,7%; Pd al 20,1%; M5s al 15,8%; Lega all’8,5%

Cosa dicono gli ultimi sondaggi politici. Fratelli d’Italia si conferma primo partito al 26,7% anche se in calo dello -0,3% rispetto alla scorsa rilevazione. Il Pd è invece in crescita ed è ora al 20,1% (+0,2% sull’ultima rilevazione). In crescita anche M5s, ora al 15,8% (+0,2%) e la Lega all’8,5% (in crescita anche in questo caso dello 0,2%). In leggero calo Forza Italia ora al 7,6%,- 0,1% rispetto ad un settimana fa.

E’ quanto risulta dall’ultima rilevazione Swg sulle intenzioni di voto al 2 aprile 2024. Alleanza Verdi e Sinistra ed Azione risultano entrambe sopra al 4%: Avs è al 4,1% (stabile rispetto alla settimana precedente) e Azione al 4,1% (+0,1%). Italia viva è al 3,4% (stabile rispetto al 25 marzo); +Europa al 2,9% (+0,1%); la lista Pace Terra Dignità di Santoro viene quotata all’1,4% (-0,2%), Democrazia Sovrana e Popolare all’1,3% (-0,3%); Noi moderati all’1% (-0,1%); Altro partito al 3,1% (+0,2%). Non si esprime il 37% (+3%).

La rilevazione è stata effettuata con il metodo CATI-CAMI-CAWI su un campione rappresentativo nazionale di 1200 soggetti maggiorenni tra il 27 marzo e il 2 aprile 2024.