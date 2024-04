Cosa dicono gli ultimi sondaggi politici: Fratelli d’Italia e M5s crescono, Pd in calo dello 0,4%

Gli ultimi sondaggi politici, chi scende e chi sale nella politica italiana secondo il nuovo sondaggio Swg per La7 diffuso il 15 aprile. Nella maggioranza a festeggiare è Fratelli d’Italia: il partito della premier Giorgia Meloni è tornato a salire crescendo dello 0,3%, percentuale che porta FdI al 27,2%. In crescita anche M5S che sale dello 0,4% attestandosi al 16%. Cresce anche Azione che ha scelto di sfilarsi dalla lista “Stati Uniti d’Europa” di Renzi e della Bonino, definita da Calenda come “un’ammucchiata”: il partito è ora al 4,2%, in crescita dello 0,2%. La lista di Bonino e Renzi è comunque al 5,2%, esattamente sopra di un punto rispetto ad Azione.

A calare è il Partito democratico che registra il 19,4%, lo 0,4% in meno. Si tratta di un calo abbastanza sostanzioso forse dovuto alle grane che arrivano da Bari e dalla Puglia. Non va meglio alla Lega che perde lo 0,2% scendendo all’8,6%. In calo anche Forza Italia: l’altro partito della maggioranza perde lo 0,4% toccando ora l’8,4%. Tra i partiti minori Verdi e Sinistra guadagnano lo 0,2% salendo al 4,1%. Libertà è all’1,9% (+0,4%), Pace Terra Dignità guadagna lo 0,2% arrivando all’1,8%. Stabile all’1,4% Democrazia Sovrana e Popolare.