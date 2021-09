Francesca Benevento candidata pro Michetti: Speranza ebreo, microchip nei vaccini

Francesca Benevento mette in imbarazzo Enrico Michetti: nei mesi scorsi ha definito Speranza “ebreo” e ha correlato i vaccini all’installazione di microchip. Si parla di post sui social. Quando la Benevento non faceva ancora parte della lista del candidato sindaco a Roma (per il centrodestra).

A rendere pubblici i post della Benevento è stato Calenda (avversario elettorale di Michetti). Lo stesso Michetti è stato costretto a dissociarsi pubblicamente.

Francesca Benevento e il post su Speranza ebreo

Il 30 aprile scorso, in un post, l’ex M5s Benevento aveva scritto: “Il va((ino è #illegale! Speranza (il ministro ebreo askenazita formato dalla McKinsey, che riceve ordini dall’elitè finanziaria ebraica) ha impugnato davanti al Consiglio di Stato la sentenza del Tar del Lazio sulle cure domiciliari pre ricovero, ripristinando per i medici di base il protocollo omicida ‘tachipirina e vigile attesa’”.

“Tutto ciò – continuava Benevento – perché un “va**ino” (che sappiamo essere in realtà una terapia genetica sperimentale) – sottolineava – può essere autorizzato solo in assenza di cure alternative. In presenza di valide cure l’UE avrebbe dovuto revocare l’autorizzazione alle “va((inazioni”, ossia sospenderle ai sensi dell’articolo 4, comma 2 ultimo capoverso del Regolamento dell’Unione Europea 507/2006 del 29 marzo 2006”. E a chi commentava “bisognerebbe trascinare Speranza e tutti i suoi solidali in galera……ah popolo quando ti svegli ???”, Benevento replicava: “Esattamente”.

Il post su vaccini e microchip

Quindi l’invito a chi segue la sua pagina: “Non cadete in trappola, ribellatevi! Non cedete al ricatto o perderete per sempre la libertà, che già gli accondiscendenti stanno facendo perdere a tutti, per poi perdere la vita stessa”. Poi metteva in guardia sul rischio che insieme al vaccino vengano inoculati “microchip“. Benevento sosteneva che “molti vaccinati (se non muoiono) rimangono invalidi e sterili”.

Calenda pubblica i post della Benevento

“Caro Enrico Michetti, candidare una No Vax razzista antisemita è inaccettabile. Fatela ritirare. Ci sono limiti che non possono essere superati”. A scriverlo su Twitter Carlo Calenda, pubblicando un post di Francesca Benevento, l’ex M5s ora candidata con Enrico Michetti per il centrodestra.

Michetti si dissocia

Non si è lasciata attendere la replica del candidato di centrodestra, Michetti, che prende le distanze dalle posizioni della candidata. “Le opinioni espresse in passato da Francesca Benevento, sui social, al riguardo del ministro Speranza, di cui non ero assolutamente a conoscenza, non rappresentano il mio pensiero, lo spirito della lista che porta il mio nome e tantomeno le idee dei partiti che compongono la coalizione che mi sostiene. Mi dissocio apertamente da ogni parola ed agirò di conseguenza”.