Giorgia contro la Meloni: “Anch’io sono Giorgia, ma non rompo i cog…. a nessuno”

Botta e risposta su Instagram tra la cantante Giorgia e la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. A lanciare il duello è stata la cantautrice romana che qualche ora fa su Instagram ha condiviso nelle stories un meme che giocava con l’omonimia tra lei e l’esponente politica citando “Io sono Giorgia”.

Giorgia critica la Meloni con un post su Instagram

Nel post si vedeva la cantante con la scritta “Anche io sono Giorgia ma non rompo i cog…. a nessuno”. Il riferimento è all’ormai famosa frase “io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana”, che Meloni aveva pronunciato durante la manifestazione del centrodestra del 19 ottobre 2019 in piazza San Giovanni a Roma. La citazione è stata poi trasformata in canzone e remixata, diventando virale.

La risposta della leader di Fratelli d’Italia

A stretto giro la risposta della Meloni, che ha condiviso uno screen del post di Giorgia accompagnato da una sua puntuta postilla: “Trovo che la voce di Giorgia sia straordinaria. La ascolto volentieri, da sempre, senza essere costretta a farlo. Così come lei non è costretta ad ascoltare me se non le piaccio. È la democrazia, funziona così ed è bella per questo. Ma su una cosa io e l’artista siamo sicuramente diverse: se a me non piacesse la sua musica o la sua voce, io non avrei bisogno di insultarla”.