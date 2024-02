La consigliera esce dall’aula comunale per allattare il figlio e viene insultata

La capogruppo del gruppo Pd Marta Bruschi si assenta, durante la seduta serale del consiglio comunale, per andare ad allattare il figlio di 8 mesi e nell’aula dello stesso consiglio si scatena la lite tra maggioranza e opposizione con accuse di poco attaccamento alla politica nei confronti della donna, che secondo alcuni sarebbe addirittura stata insultata. E’ successo a Biella, come documenta una tv locale e come viene ripreso dai deputati e dalle deputate Pd che hanno pubblicato un frammento dell’intervento in aula di un consigliere della Lega che attacca la capogruppo dem per la sua assenza.

“Vedo – dice il leghista – che tra i banchi della minoranze c’è un’assenza importante. A due delibere dalla fine, il nuovo capogruppo Pd nonché candidata sindaca è andata via. Non è un consigliere qualunque, sono le 9 e 30 di sera, questo dimostra un ottimo interesse – ironizza – nei confronti della politica. Immagino come possa un domani fare il sindaco”. Le parole del consigliere della Lega accendono la miccia. Andrea Foglio Bonda, consigliere di ”Buongiorno Biella” lo incalza: “Stai seriamente dicendo che una donna che va a guardare la sua bambina non può fare il sindaco?”. Qui trovate il video di quanto accaduto.